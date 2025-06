Samavayo: im Oktober auf UK-Tour

Und schon wieder Neuigkeiten von Samavayo, die nach ihrer äußerst erfolgreichen ersten US-Tour im Januar nun im Oktober erstmals auf UK-Tour gehen! Nach zahlreichen Shows und Festivalauftritten auf der Insel geht das Trio nun eine Woche auf Tour ins Vereinigte Königreich.

Vorher gibt es eine Rückkehr auf das Stoned From The Underground, auf dem sie am 12. Juli spielen, was für die Band stets ein absolutes Highlight ist. Dazu kommen weitere Shows in Deutschland und in der Schweiz. Aber auch erste Songs entstehen für ein neues Album, das im kommenden Jahr erscheinen wird.

Hier die aktuellen Tourdaten von Samavayo:

12.07.2025 DE – Erfurt – Stoned from the Underground Festival

04.09.2025 DE – Passau – Zauberberg

05.09.2025 DE – Spiez – Rox

06.09.2025 CH – Winterthur – Gaswerk

20.10.2025 GB – Bridgwater – Cobblestones

21.10.2025 GB – Oxford – The Jericho

22.10.2025 GB – Bristol – The Gryphon

23.10.2025 GB – London – The Black Heart

24.10.2025 GB – Bournemouth – Anvil

25.10.2025 GB – Margate – Margate Rock Festival

26.10.2025 DE – Düsseldorf – Pitcher

14.11.2025 DE – Eberswalde – Haus Schwärzetal

15.11.2025 DE – Plauen – Malzhaus