Iron Savior: veröffentlichen neue Single ‘Walls Of Fire (2025 Version)’

Iron Savior melden sich mit einer kraftvollen Neueinspielung ihres Klassikers Walls Of Fire zurück, der dank moderner Produktion hochpräzise aus den Boxen geschossen kommt, ohne jedoch die unglaubliche Energie des Originals vermissen zu lassen. Gnadenlose Riffs, treibende Rhythmen und erhabene Melodien heben den Track auf eine Ebene mit anderen Fanfavoriten wie Heavy Metal Never Dies oder The Landing, womit die Hamburger Truppe einmal mehr untermauert, dass sie zurecht zu den Eckpfeilern der Power-Metal-Szene gehört.

Das Stück stammt vom kommenden Iron-Savior-Doppelalbum Reforged – Machine World, dem krönenden Abschluss ihrer aktuellen Reforged-Serie, das 15 Tracks neues Leben einhaucht und obendrein mit einer Coverversion von Judas Priests Starbreaker aufwartet. Erscheinen wird das Werk am 22. August 2025 via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music.

