BAT: kündigen drei Shows in Europa in diesem Sommer an

Das Metal-Punk-Trio BAT aus Richmond, Virginia, freut sich, ankündigen zu können, dass sie diesen Sommer für drei tolle Shows nach Europa kommen werden.

Ihr könnt die Jungs am 9. Juli auf dem Obscene Extreme Festival in der Tschechischen Republik, am 11. Juli in Berlin im Cassiopeia und am 12. Juli auf dem In Flammen Open Air in Torgau in Deutschland sehen. Tickets sind ab sofort über die untenstehenden Links erhältlich.

09.07.2025 Trutnov – Obscene Extreme (CZE)

11.07.2025 Berlin – Cassiopeia (GER)

12.07.2025 Torgau – In Flammen Open Air (GER)