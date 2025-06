Blitz Union: veröffentlichen erste Single „Evolution“ aus ihrem neuen Studioalbum

Zeitsprung ins Jahr 2075: Der ganze Planet wird mittlerweile von Künstlicher Intelligenz beherrscht, die alle wichtigen Aufgaben in Industrie, Forschung und Gesellschaft übernommen hat. Ein in sich geschlossenes System, in dem der Mensch die letzte Schwachstelle darstellt. Aber wie lange noch? Mit dem futuristischen Headbanger Evolution legen Blitz Union die erste neue Single seit mehr als einem Jahr vor, mit dem die tschechischen EDM-Rocker ihr gleichnamiges Studioalbum ankündigen!

Nachdem Blitz Union mit ihrem 2021 veröffentlichten Debütalbum Absolution, mehreren EPs und einer Reihe von Singles Millionen von Streams verzeichnen, schickt das Quartett mit Evolution einen weiteren Track aus seinem mit Hochspannung erwarteten, gleichnamigen Zweitwerk voraus. Ein Album, auf dem die Formation ganz getreu des Plattentitels einen ganz neuen, weiterentwickelten Sound präsentiert, während sie trotzdem zu jeder Sekunde wiedererkennbar Blitz Union bleibt – wie die Tschechen schon im vergangenen Jahr mit dem ersten Outtake Blitz Coin demonstriert haben.

Evolution markiert für Blitz Union einen enormen Entwicklungsschritt. Neben ihrer sofort wieder erkennbaren DNA aus harten Gitarrenriffs, poppigen Electro-Hooks und tanzbar-atmosphärischen Industrial-Beats darf man schon heute auf neue Arrangements, neue Sounds und neue Einflüsse gespannt sein. Und auch textlich beschäftigt sich die Band mit den Themen Wachstum, Veränderung und damit, wo der Mensch zukünftig seinen Platz in einer hochtechnisierten KI-Welt hat, wie Frontmann Mark Blitz und seine Leute auf ihrer brandneuen Single zeigen.

Ein Track zwischen goldenen Fortschrittsverheißungen und düsterer Dystopie, erzählt aus einer ganz besonderen Perspektive. „Es geht um die Sicht von Künstlicher Intelligenz auf die Entwicklung der Menschheit. Richtig eingesetzt kann KI viel Gutes bewirken und unser Leben einfacher machen. Andererseits kann sie zu einer echten Bedrohung werden, wenn sie außer Kontrolle gerät. In dem Song betrachten die Maschinen uns als primitiv und schwach, gleichzeitig respektieren sie uns dafür, dass wir sie erschaffen haben.“ Ein Gedankenspiel, das Blitz Union mit einem anderen aktuellen Thema verknüpfen: Der Suche nach Gender-Identität, die die KI in Zukunft für uns übernimmt. „Im Refrain heißt es `From Adam to Madame, from Eve to Steve` – in Evolution stelle ich mir vor, dass die KI damit anfängt, Experimente mit uns durchzuführen, um den perfekten Menschen zu kreieren. Werden sie uns helfen, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, oder ist dies das Ende der Menschheit?“

Begleitend zur Single von Evolution erscheint der von Stanley Kubricks Sci-Fi-Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum inspirierte Videoclip, den man hier sehen kann:

Evolution erscheint am 27.06.2025 via Dreamstart Music/Kontor New Media, das gleichnamige Album folgt im Januar 2026. Schon vorher ist die Band in diesem Sommer auf verschiedenen europäischen Festivals, bevor es im Januar auf große Evolution-Tour geht. Vorab hat die Band einen Auftritt am 12.12.25 in Prag – Palác Akropolis.

Blitz Union Evolution Tour 2026:

Präsentiert von Sonic Seducer

26.02.26 Frankfurt – Nachtleben

27.02.26 Karlsruhe – Stadtmitte

28.02.26 München – Backstage

05.03.26 Oberhausen – Kulttempel

06.03.26 Hamburg – Headcrash

07.03.26 Hannover – LUX

13.03.26 Leipzig – Neues Schauspiel

14.03.26 Eisenhüttenstadt – Rockhütte

Veranstalter: Extratours

Tickets gibt es unter und allen bekannten VVK Stellen.