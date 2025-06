J.B.O.: lassen mit ‚Bussi‘ die Fanherzen höherschlagen

Der Sommer ist endlich da – und damit auch die Zeit der Liebe! Das lassen sich natürlich auch die Spaß-Metaller von J.B.O. nicht zweimal sagen: Noch immer liebestrunken vom Erfolg seiner bierseligen Ka-Fump!-Single, sorgt das Quartett mit seinem neuesten Streich namens Bussi kurz nach dem kalendarischen Beginn der heißen Jahreszeit erneut für reichlich bleibenden Eindruck … ähm … Entschuldigung, musikalische Knutschflecken.

Eine Quetschkommode läutet das heimatlich anmutende Stück ein, bevor Vito, Hannes, Ralph und Wolfram den J.B.O.‘schen NDH-Hammer auspacken und sich an der Seite ihrer treuen ‚Rosa Armee Fraktion‘ auf die zweite Etappe zu ihrem neuen Album Haus Of The Rising Fun (9. Januar 2026 via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music) begeben. Diese führt alle Freundinnen und Freunde des wahren Blöedsinns, die es nach dem endlosen Konsum von Ka-Fump! noch aus dem Dickicht des fränkischen Waldes hinausgeschafft haben, tief in den nächsten Irrgarten – die bayerische Bierzeltwelt. Musikalisch orientiert sich die Kombo mit Bussi an einer der erfolgreichsten Bands der Welt, während sie lyrisch einen unvergleichlichen zeitgenössischen Minnegesang zum Besten gibt, in dem sich obendrein das eine oder andere schelmische Zitat versteckt.

„Bussi ist ein Liebeslied, so unschuldig wie der Titel! Daher ist es auch in unschuldigem Bayrisch gehalten, selbst wenn dies stellenweise nicht ganz hasenrein ist… Naja, Vito ist ja auch eine bayrisch-fränkische Mischung. Und jetzt habt euch mal nicht so!“, ergänzen J.B.O. mit rosaroter Brille.

Während der Vierer aktuell seinen kommenden Rundling mit Christoph Beyerlein und Stephan Ernst (Separate Sound Studio und Streetlife Studios) fertigstellt, können sich Fans bereits Karten für die Haus Of The Rising Fun-Livefeierlichkeiten sichern. Alle kommenden J.B.O.-Termine findet ihr hier: