Noisolution Party: am 21. November in der Neuen Zukunft in Berlin

Noch mal kurz erwähnt, die Noisolution Party ist erst im November und der Vorverkauf läuft dermaßen schnell an und man wird bald ausverkauft melden. Dementsprechend bittet Noisolution diejenigen, die Interesse haben, frühzeitig zuzuschlagen! Das ist kein billiger Vertreter-Spruch, aber der Club hat seine Kapazitätsgrenzen und Noisolution will eben in der Neuen Zukunft feiern und nicht in größere Clubs ausweichen.

Mit bei der Party sind:

Mother Tongue

Daily Thompson

Coogans Bluff

Aka Rinde

Anger MGMT

Werwolf Etiquette

Tickets gibt’s hier.