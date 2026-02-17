Mythemia: am 20.02.2026 erscheint die neue Single „Land In Sicht“

Mit Land In Sicht veröffentlichen Mythemia die erste Single vom kommenden Album Wolkenjäger (17.07.2026) und setzen damit einen kraftvollen Auftakt zu ihrem nächsten Kapitel im deutschen Fantasy Folk Rock.

Land In Sicht erzählt von der Rückkehr nach einer langen Reise und dem Moment, in dem am Horizont endlich wieder Vertrautes auftaucht. Dieses Gefühl des Ankommens übersetzen Mythemia in einen lebensfrohen, treibenden Folk-Rock-Sound, der Leichtigkeit, Hoffnung und Aufbruch vereint. Atmosphärisch knüpft Land In Sicht nahtlos an das Vorgängeralbum Nimmerland an, öffnet aber zugleich neue Klangräume.

Sänger Rodrigo Mansilla beschreibt den Song als persönliche Liebeserklärung an den eigenen Hafen: die Bühne. Für ihn steht sie sinnbildlich für Gemeinschaft, Emotionen und das Teilen besonderer Momente. Ein Bild, in dem sich auch die Hörer*innen wiederfinden sollen.

Land In Sicht lädt dazu ein, den eigenen sicheren Ort zu entdecken, egal ob er real oder emotional ist. Ein Song über Heimkehr, Hoffnung und das Gefühl, endlich wieder dort zu sein, wo man hingehört.

2026 markiert einen Meilenstein in der Bandhistorie, da sie nicht nur die Bühnen zahlreicher MPS und Festivals – wie den Wacken Winter Nights, Hexentanz und dem Hörnerfest – bespielen und Mono Inc. im Juli & August auf ihrer Open Air Tour als Special Guest begleiten werden.

Sondern auch, da sie im Oktober ihre erste eigene Headliner-Tour erwartet!

Wolkenjäger Tour 2026

presented by Sonic Seducer, Musix, SLAM & NoCut

Support: Lautenfeyn

1st October 2026 Frankfurt, Nachtleben

2nd October 2026 München, Backstage

3rd October 2026 CH-Münchenstein, Rockfact

9th October 2026 Hannover, Subkultur

10th October 2026 Leipzig, Hellraiser

16th October 2026 Bochum, Rockpalast

17th October 2026 Würzburg, b-Hof

23rd October 2026 Hamburg, Hebebühne

24th October 2026 Berlin, Badehaus