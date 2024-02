Brunhilde: veröffentlichen mit „Hit And Run“ die erste Single vom neuen Album

„Where Are You Going?“, fragten Brunhilde auf einer ihrer ersten Singles. Spätestens seit dem umjubelten Wacken-Debüt der Band im vergangenen August wissen wir zumindest, wohin die Reise bei den deutschen Metal-Punkern geht: Immer weiter nach oben!

Zu Jahresbeginn schlagen Sängerin Caro & Co. gleich wieder zu: Soeben bekamen Brunhilde für Where Are You Going? einen Spotify-Award für über 100.000 Streams – nun kündigen Brunhilde für den Herbst 2024 ein neues Album an, dessen erste Single am 16. Februar erschienen ist.

Hit And Run heißt die Nummer. Und die macht mit einem Refrain, der gleich gut ins Ohr geht, mächtig Appetit auf den dritten Brunhilde-Longplayer, der wie gewohnt in den bandeigenen Streetlife Studios (Fürth) aufgenommen und von Charlie Bauerfeind (Helloween, Blind Guardian) produziert wird!

„Die Entscheidung Hit And Run als erste Single auszukoppeln war, wie bei allen Entscheidungen, die Brunhilde trifft – vor allem eine Bauchentscheidung“, erklärt die charismatische Frontfrau Caro. „Der Text ist mir tatsächlich sehr schnell eingefallen, fast wie bei einer Eingebung. Ich habe mich in diesem Moment sehr über einen engen Verwandten aufgeregt, da ist etwas in mir hochgekocht. Ich musste das Thema einfach auf Papier bringen und in einem Song verarbeiten. Somit ist das nun abgehakt für mich, was auch dringend nötig war!“

Caro weiter: „Es geht um einen Menschen, der massiv in all seinem Denken und Handeln manipuliert wird. Er ist nicht im Stande, selbst den Kopf einzuschalten und sich für seine Fehler und Schandtaten zu entschuldigen, geschweige denn dafür gerade zu stehen.“

Die blonde Sängerin verrät zu Ihrer Selbsttherapie: „In der Albumversion wird das Thema noch ein bisschen tiefer bearbeitet als bei der gekürzten Single.“

Label: Count & Countess (LC 92195)

Distributor: Kontor New Media

https://save-it.cc/streetlifestudios/hit-and-run

Musik: Kurt Bauereiss

Text: Caro Loy

Am 16. Februar gaben Brunhilde ihre gemeinsame Tour als Special Guest von J.B.O. für September bekannt:

Brunhilde online:

https://www.facebook.com/brunhilderocks/

https://www.instagram.com/brunhilderocks/