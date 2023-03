Brunhilde: touren durch deutsche Gefängnisse / „Knast-Tour“ führt die Rocker in die JVA Bayreuth und Nürnberg

Brunhilde starten am 2. April zu einer ganz besonderen Mini-Tour – und die führt die Fürther durch deutsche Justizvollzugsanstalten.

Die Knast-Tour 2023 startet in der JVA Bayreuth, am 4. April geht´s dann weiter in die JVA Nürnberg und Ende des Monats könnte dann noch ein Gig in Hamburg-Fuhlsbüttel berühmt-berüchtigten Gefängnis Santa Fu folgen.

Wie es zu der Idee mit der Gefängnis-Tour kam, erklärt Sängerin Caro: „Alles begann mit der Recherche für unser aktuelles Album 27, das sich ja bekanntlich mit den ungewöhnlichen Toden von ganz gewöhnlichen Leuten auseinandersetz, die alle eines gemeinsam haben: sie starben mit 27 Jahren.“

Gitarrist Kurt Bauereiss fügt an: „Wir haben vor 3-4 Jahren schon einmal im Nürnberger Knast gespielt. Daran haben wir uns im Zuge der Aufnahmen zum 27-Album jetzt wieder erinnert. Wir freuen uns auf die Gigs, das ist jedes Mal eine sehr energiegeladene Atmosphäre.“

Caro weiter: „Wenn man nachvollzieht, welche schlimmen Schicksale es da draußen gibt, kommt man schon ins Nachdenken. Wie schnell kann man selbst ein Opfer werden und wie schnell auch selbst auf die falsche Bahn geraten, wenn die eigenen Lebensumstände einen zur Verzweiflung treiben.“

Jetzt also begeben sich Brunhilde an die Orte ihrer Inspirationsquelle. „Wir wollen den Jungs ein wenig Spaß bringen und Zuversicht geben.“ Doch die Fürther Rocker denken nicht nur an die Täter. Caro: „Wo es Täter gibt, gibt es immer auch Opfer. Das darf man nie vergessen. Wir planen, die Knast-Konzerte mitzuschneiden und davon im Herbst ein Livealbum zu veröffentlichen. Teile der Einnahmen gehen dann an Organisationen, die es sich zur Aufgabe gemacht, die Opfer von Verbrechen zu unterstützen!“

Das Thema sorgt schon jetzt für Medien-Interesse. Die Nürnberger Radio Station Radio Z lädt Brunhilde zu diversen Spezialsendungen ein: am 10.04. zu Rock In Black Spezial und am 16.04. in die Strafzeit!