Resolve: veröffentlichen neue Single/Video ‚Death Awaits‘

Resolve melden sich mit ihrer neuen Single Death Awaits zurück, die über Arising Empire erscheint. Ein Track, der gleichzeitig positiv und unglaublich brachial ist. Die Single folgt auf das Debütalbum Between Me And The Machine und läutet eine neue Ära für Resolve ein, mit einem intensiven Tournee-Plan im Gepäck.

„Death Awaits ist ein Credo. Letztendlich enden wir alle gleich, und das sollten wir annehmen und nicht fürchten. Aber während der Tod – zumindest in unserer Gesellschaft – oft als etwas Trauriges und Schwermütiges wahrgenommen wird, ist unser Song fast das Gegenteil: beschwingt und heftig mit einem hoffnungsvollen Refrain. Das Musikvideo zu diesem Song zu drehen, hat uns so viel Spaß gemacht wie schon lange nicht mehr: Wir haben etwa hundert Fans und Freunde zusammengetrommelt und unsere Liebe zum Leben auf die einzige Art und Weise gefeiert, die wir kennen: indem wir uns gemeinsam zum Klang der Musik die Schädel eingerannt haben. Wir können es kaum erwarten, diesen Track auf unserer kommenden Tournee, die nächste Woche beginnt, live zu spielen!“ – Robin Mariat (Bass)

Death Awaits erscheint als Vorbote der bevorstehenden UK/EU Co-Headline-Tour der Band zusammen mit Siamese, welche am 31. März beginnt. Resolve werden außerdem im Mai als Support der Schwergewichte While She Sleeps durch Europa touren und im Juli auf dem diesjährigen Hellfest auftreten. Alle bisher bestätigten Live-Termine findet ihr hier:

Siamese & Resolve

Support: Senna, Odd Palace

The Wired Hearts Tour EU/UK Co-Headline Tour 2023

01.04. DK Sonderborg, Mejeriet

02.04. DE Hamburg, Logo

03.04. DE Wiesbaden, Schlachthof

04.04. Nürnberg, Z-Bau

05.04. CH Baden, Werkk

06.04. DE Stuttgart, Club Cann

08.06. DE Berlin, Cassiopeia

09.04. BE Antwerpen, Kavka

10.04. UK London, Underworld

11.04. UK Leeds, Key Club

12.04. UK Bristol, Exchange

13.04. UK Manchester, Rebellion

14.04. UK Birmingham, The Devil’s Dog

15.04. NL Heerlen, Nieuwe Nor

16.04. DE Oberhausen, Kulttempel

While She Sleeps – Live In Frankreich Mai 2023

Support: Resolve & Ashen

03.05. FR Nantes, Lagerhaus

13.05. FR Istres, Rock à L’Usine

14.05. FR Lyon, Ninkasi Kao

16.05. FR Toulouse, Le Bikini

17.05. FR Metz, Bam

18.05. FR Lille, Le Splendid

Tickets: https://resolveofficial.co

Resolve live auf Sommer-Festivals:

27.05. FR Poitiers, Baillarock-Festival

18.06. FR Clisson, Hellfest

08.07. FR Colombier-S., Plane’r Fest

09.07. FR Gisors, Kave Fest

Resolve veröffentlichten ihr Debütalbum Between Me And The Machine im Jahr 2021 und erhielten Unterstützung von Größen wie Kerrang! Magazin, Rock Sound, Metal Hammer und Kerrang Radio, während ihre Songs in redaktionellen Spotify-Playlisten wie New Core, New Metal und Kickass Metal aufgenommen wurden.

Resolve sind:

Anthony Diliberto – Gesang

Antonin Carré – Gitarre

Robin Mariat – Bass

Nathan Mariat – Schlagzeug

Follow Resolve:

https://www.instagram.com/resolveofficial

https://www.facebook.com/resolveofficial

https://resolveofficial.co