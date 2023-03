Otherwise – Gawdzillionaire

Die Alternative Rock/Metal und Hard Rock Band Otherwise aus Las Vegas hat am 10.03.2023 ihr sechstes vollwertiges Studioalbum Gawdzillionaire veröffentlicht. Die Band wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seitdem zahlreiche EPs und Singles veröffentlicht, die vor allem in der heimischen Szene großen Anklang fanden. Der neue Silberling ist eine gelungene Fortsetzung des bisherigen Schaffens der vier Musiker. Mit einer Spielzeit von 39:52 Minuten bietet das Album eine dynamische Mischung aus harten Gitarrenriffs, eingängigen Melodien und der markanten Stimme von Sänger Adrian Patrick.

Die Produktion Gawdzillionaire ist exzellent und lässt die Stärken der Band in einem modernen Gewand voll zur Geltung kommen. Die einzelnen Nummern sind abwechslungsreich und zeigen die musikalische Bandbreite von Otherwise. Der Opener Full Disclosure gibt den Ton an und zeigt die harten Rockeinflüsse der Band. Doch auch ruhigere Stücke finden sich auf dem Output und bieten eine willkommene Abwechslung. Das ist die große Stärke der Amerikaner, die in ihrer super lockeren Handschrift viele Einflüsse aufsaugen und diese zu einem modernen Rock-Cocktail vereinen. Die Zusammenarbeit mit dem renommierten Label Mascot Records war eine kluge Entscheidung und stellt die Platte einem noch breiteren Publikum zur Verfügung. Fans von Otherwise werden mit Gawdzillionaire sicherlich nicht enttäuscht sein und auch neue Konsumenten können damit gewonnen werden. Frontmann Adrian Patrick und seine drei Kollegen liefern ein starkes Zeugnis für die Qualität der amerikanischen Rockmusik. Höhepunkte bilden Exit Wound, Hollywood Minute oder La Familia in einem durch die Bank weg gelungenen Ausflug in elektronische versetzte Rock Beats. Ihr habt von Otherwise bislang noch nie was gehört? Dann hört mal rein!

