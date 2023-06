Blitz Union: veröffentlichen Leadtrack „Freak Anthem“ aus ihrer neuen EP

Mit ihren energiegeladenen Auftritten haben sich Blitz Union in den letzten drei Jahren den Ruf als eine der packendsten und kompromisslosesten Livebands in ganz Europa erarbeitet. Ein Standing, das die tschechischen EDM-Rocker mit zwei viel beachteten EPs und nicht zuletzt ihrem euphorisch von Fans und Medien abgefeierten Debütalbum Absolution untermauern konnten. Kurz bevor das aus Prag stammende Quartett hierzulande auf diversen renommierten Sommerfestivals zu erleben sein wird, legen Blitz Union nun ihren brandneuen Song Freak Anthem vor, mit dem die Band ebenfalls schon mal einen ersten Vorgeschmack auf ihr nächstes Studioalbum und die im September erscheinende EP gibt!

„Auf unsere Art sind wir doch im Grunde alle irgendwie Freaks. Und wir möchten unsere Fans dazu einladen, sich dem Blitz Union Movement anzuschließen“, sagt Frontmann Mark Blitz. Ein Ruf, dem in kürzester Zeit über 16k Instagram-Follower und fast 60k monatliche Spotify-Hörer:innen gefolgt sind. Blitz Union sind viel mehr als nur eine Band, sondern verstehen sich als Sprachrohr ihrer Generation, während die Formation im ständigen Austausch mit ihrer globalen Fanbase an neuen Visionen für die Zukunft arbeitet. Verpackt in ihren sofort wiedererkennbaren Signature-Sound aus harten Gitarrenriffs, poppigen Electro-Hooks, tanzbar-atmosphärischen Industrial-Beats und natürlich den markanten Vocals von Mark Blitz fängt die im Jahr 2019 gegründete Vierertruppe das zerrissene Lebensgefühl der Gen Z ein.

Ein Mix, den Mark Blitz, Schtorm, Govenor und Shodushi mit aufwändigen Visuals und ihrem futuristischen Bühnen-Look zu einem faszinierenden Gesamtkonzept kombinieren – wie Blitz Union auch jüngst mit ihrer erfolgreichen Tournee im Vorprogramm von Subway To Sally demonstriert haben, auf der die Tschechen als Special Guests für durchweg begeisterte Reaktionen sorgten. Nach seinem 2020 releasten Debütalbum Absolution legt das Quartett nun mit dem ersten Song der brandneuen 5-Track-EP Freak Anthem nach, auf dem sich die Industrial-Rocker im Jahr 2023 von einer neu definierten und noch eingängigeren Seite präsentieren. „Die Album-Tracks waren rückblickend vielleicht ein wenig überladen und stellenweise zu komplex. Auf den neuen Songs haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert und das in den Vordergrund gestellt, was unseren Stil ausmacht: Starke Melodien, mitreißende Beats und tiefgründige Texte mit einer wichtigen Botschaft“, beschreibt Mark Blitz den modifizierten Band-Sound.

Geblieben sind die sofort ins Ohr gehende Catchiness und die ungefilterte Industrial-Rock-Power, mit der Blitz Union die Inspirationen durch ihr inoffizielles, fünftes Bandmitglied kanalisieren: Einer geheimnisvollen Gestalt namens Mr. Blitz, die auch im Artwork, in den Videoclips und während Liveshows immer wieder auftaucht. „Er übermittelt mir seine Gedanken und Konzepte, die wir in Musik übersetzen“, so Mark Blitz. „Wobei selbst ich noch unsicher bin, wer er überhaupt ist und was seine Ziele sind. Er taucht unerwartet auf und verschwindet wieder, nachdem er seine Message überbracht hat“, die auch die Titel der Freak Anthem-EP beeinflusst hat: Eine Hymne auf den Zusammenhalt und die Einheit aller Außenseiter und Ausgegrenzten in einer konformen Welt.

„Jede:r ist heute dem Druck ausgesetzt, perfekt zu sein. Immer mit dem Strom zu schwimmen und unter keinen Umständen aus der Reihe zu tanzen. Statt Individualismus ist Uniformität und Angepasstheit gefragt. Statt unser wahres Ich auszuleben, folgen wir der Masse. Wir möchten alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, aus diesem Paradigma auszubrechen und keine Angst zu haben, sie selbst zu sein. Auch wenn man dafür vielleicht schräg angeschaut wird. Es leben die Freaks!“ Produziert wurden die Songs von Bandmember Schtorm, zudem zeichnet der Berliner Producer Pascal „Palle“ Martin (Stereoact, Noah Levi, Clide) für die elektronischen Elemente auf ausgewählten Stücken verantwortlich.

Abgerundet wird die Freak Anthem-EP durch eine futuristisch-metallische Coverversion von A-has Megahit The Sun Always Shines On TV, der Blitz Union eine völlig neue Aktualität verleihen. „Schon mit 15 habe ich meine Liebe für die Musik der 80er Jahre entdeckt“, blickt Mark Blitz mit leuchtenden Augen zurück. „Damals gab es in Prag eine Disco, in der freitags immer Eighties-Nacht war. Bis heute haben diese Songs für mich nichts von ihrer Faszination verloren; so wie alles von A-ha zum Beispiel. The Sun Always Shines On TV passt perfekt in unser Konzept und war noch nie so relevant wie heute – trotzdem der Track fast vierzig Jahre alt ist! Er handelt von dieser Parallelwelt auf dem Schirm, in der immer die Sonne scheint und alle glücklich und zufrieden sind. Per Smartphone können wir uns heute jederzeit von der Realität entkoppeln und uns berieseln lassen. Wir haben großen Respekt vor dem Original und sind sehr stolz, diesen Klassiker auf unsere ganz eigene Art zu interpretieren.“

In diesem Festivalsommer sind Blitz Union u.a. auf dem M`Era Luna sowie auf dem Amphi Festival zu Gast. Natürlich hat die Band auch ausgewählte Stücke ihrer brandneuen Freak Anthem-EP im Liveset.

17.06.23 CZ- Milovice – Votvirak Festival

22.07.23 CZ- Štědrá – Mix Music Fest

29.07.23 D- Forst (Lausitz) – Wigman Getöse

30.07.23 D- Köln – Amphi Festival Tanzbrunnen

12.08.23 D- Hildesheim – M’era Luna Festival

16.09.23 CZ- Hořepník Festival

20.10.23 D- Hamburg – Markthalle als Special Guest von Subway To Sally

21.10.23 D- Berlin – Huxleys als Special Guest von Subway To Sally

10.11.23 CZ- Prag – Palác Akropolis

