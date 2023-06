Torturized: starten Spendenaktion, um das Leben der kleinen Hanna zu retten

Liebe Menschen,

heute ein ernsteres Thema, wir wollen helfen und eine Aktion starten, um auch zu unterstützen, zu helfen, Hoffnung zu geben. Völlig unvorbereitet muss die Familie einen Marathon bewältigen, der so viel Kraft, Nerven und Energie kostet.

Hanna ist 13 Jahre alt und hat Krebs an verschiedenen Stellen im Körper und kämpft seit Januar 2023 sehr tapfer dagegen an. Hanna ist ein aufgewecktes, kluges, wissbegieriges Mädchen, das noch so viele Dinge kennen lernen und erleben möchte. Wir wollen nichts unversucht lassen ihr dies zu ermöglichen.

Seelische und moralische Unterstützung sind wichtige Begleiter auf diesem schweren Weg für Hanna und ihre Familie. Aber auch finanzielle Mittel für alternative Therapien, alltägliche Bedürfnisse, Fahrkosten und vieles mehr sind zu stemmen. Deshalb starten wir hier diese Kampagne als Freunde der Familie und hoffe, so viel wie möglich Menschen zu erreichen und aufmerksam zu machen.

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung bewegen wir uns auf einem schmalen Grat, der kaum einen klaren Gedanken zulässt. Eines wissen wir aber sicher! Hanna soll leben, lachen, ihre Jugend genießen, zur Schule gehen, sich mit Freunden treffen und die Chance auf eine Zukunft haben.

Und genau aus diesem Grund wollen die Magdeburger Torturized je fünf CharityBundles verkaufen (zu dem Preis, den ihr dafür jeweils bezahlen möchtet #paywhatyouwant) und den kompletten Erlös auf das Spendenkonto der @kinderkrebshilfe_harz spenden.

Sendet einfach eine E-Mail an info@torturized.de und dann klären Torturized mit euch zusammen den Rest – alles um die Aktion auch auf @gofundme (https://gofund.me/23c68484 ) zu unterstützen. 5 x Vinyl Omnivore + CD 5 x Vinyl Aftermath + CD (nur so lange der Vorrat reicht). Schreibt einfach eine E-Mail an info@torturized.de, Torturized senden euch die Bundles versandkostenfrei zu – helft mit, der kleinen Hanna und ihrer Familie Hoffnung zu geben.

Damit nicht genug – der Heimatort der kleinen Hanna – Veckenstedt – veranstaltet am 25.06.2023 eine Benefizveranstaltung, um noch mehr Spenden zu sammeln und die Familie zu unterstützen. Wer also den Weg nach Veckenstedt finden kann, ist am 25.06.2023 super gern auf dem Sportplatz des SV Fortschritt Veckenstedt e.V. gesehen. https://www.google.com/maps/dir//SV+Fortschritt+Veckenstedt+e.V.,+Sch%C3%A4ferstra%C3%9Fe+12,+38871+Veckenstedt/@51.9014291,10.7397709,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47a5729d6292170d:0x366b52ba0c2eec6a!2m2!1d10.7397709!2d51.9014291?entry=ttu

Deswegen wird am 25.06.2023, an Hannas Geburtstag, ein Benefizturnier auf dem Sportplatz in Veckenstedt stattfinden. Ab 10 Uhr wird es über den ganzen Tag verteilt Spiele der Jugendmannschaften und abends ein Spiel der Herrenmannschaft geben.

Für Verpflegung ist gesorgt und der gesamte Erlös dieses Tages kommt Hanna und ihrer Familie zugute.

Auch hier nochmal der Link für die Spendenkampagne:

https://gofund.me/23c68484

und das Spendenkonto

*Spendenkonto für Hanna*

Verein für krebskranke Kinder Harz e.V.

DE48 8105 2000 0339 8298 93

Harzsparkasse (BIC: NOLADE21HRZ)

Verwendungszweck: Hanna

Bei Bedarf einer Spendenquittung ist die Adresse des Spenders im Verwendungszweck mit anzugeben

Viele Grüße und vielen lieben Dank

Torturized aus Magdeburg

Torturized online:

www.torturized.de

www.facebook.com/torturizedofficial

www.instagram.com/torturizedofficial