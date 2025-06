Pelagic Fest: streamt Aftermovie des Festivals 2024 und kündigt Sierra Veins für 2025 an

Das ikonische Berliner Label Pelagic Records hat das Aftermovie für das Pelagic Fest 2024 veröffentlicht. Darin erinnern sich Bands und Fans, die im letzten Jahr dabei waren, an die fantastische Stimmung und die umwerfenden Auftritte von Bands wie A Swarm Of The Sun, Year Of No Light, Karin Park, Glassing, The Ocean und vielen anderen. Es ist auch eine gute Vorschau auf das, was uns bei der diesjährigen Ausgabe am 23. und 24. August in der Muziekgieterij in Maastricht, Niederlande, erwartet.

Das Pelagic Fest 2025 hat auch die Aufnahme von Sierra Veins (früher bekannt als SIERRA) in das Lineu-p bekannt gegeben. Sierra Veins verbindet Gewalt mit Melancholie und Sanftheit mit Brutalität. Sie mischt gegensätzliche Stimmungen und Stile, um ein einzigartiges, überwältigendes Universum zu schaffen, das von Synthwave, EBM und Darkwave inspiriert ist. Nach dem Erfolg ihrer ersten Singles Gone und Unbroken, die innerhalb kürzester Zeit Millionen von Streams erreichten, veröffentlichte die französische Künstlerin 2023 ihr erstes Album A Story Of Anger, das Kollaborationen mit Carpenter Brut, Health, Gunship und The Ocean enthält.

Mit dem Blackened-Progressive-Metal-Virtuosen Ihsahn als Headliner bietet das Pelagic Fest 2025 ein herausragendes Line-Up, das einzigartige Sounds und Erfahrungen präsentiert. Weitere Headliner sind die Post-Rock-Pioniere This Will Destroy You, die für ihre beschwörenden Klanglandschaften bekannt sind, und God Is an Astronaut, die mit ihrem cineastischen Instrumental-Rock weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Die zweitägige Veranstaltung verspricht eine Reise durch das gesamte Spektrum des musikalischen Universums von Pelagic, bei der Innovation, Tiefe und Emotion zu einem wahrhaft transformativen Erlebnis verschmelzen.

Vollständiges Line Up:

Ihsahn

This Will Destroy You

God Is An Astronaut

Bruit ≤ (two sets: The Age Of Ephemerality in full; The Machine Is Burning-centred set with Monolith EP)

Psychonaut

Hypno5e

Gösta Berlings Saga

You, Infinite (performing ‚S/T’ in full)

Pothamus

LO!

A Burial At Sea

Telepathy

Bear

Barrens

Hemelbestormer

TÖRZS

The Gorge

Astrosaur

Blessings

Johan G. Winther

The Hills Mover

Sierra Veins