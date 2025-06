Rage: kündigen neues Album an, veröffentlichen erste Single mit Video

Beginnen wir diese kleine Abhandlung mit einer selbstbewussten These: In der langen erfolgreichen Karriere der deutschen Band Rage hat es vermutlich noch kein Album gegeben, dass in einem so hohen Maße die positive Stimmung unter den beteiligten Musikern, ihre Spielfreude, die Kreativität und den Optimismus widerspiegelt wie A New World Rising. Knapp zwei Jahre nach dem eher dystopischen Vorgänger Afterlifelines feuern Peavy Wagner (Gesang, Bass), Jean Bormann (Gitarre) und Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos (Schlagzeug) diesmal ein positives, ultra-heavy Thrash Metal-Feuerwerk ab, das den typischen Rage-Sound mit modernen Elementen kombiniert und in seiner Gesamtheit das bis dato abwechslungsreichste Werk der Band darstellt.

„Nicht nur für uns, sondern für alle Menschen gilt: Wir müssen rauskommen aus dem destruktiven Mindset, das derzeit überall zu finden ist. Viele denken, die Welt geht unter, alles wird schlechtgeredet, und manches davon ist sogar gezielt gesteuert, denn mit Angst kann man Menschen besser kontrollieren. Deswegen lautet unsere Botschaft: Denkt für euch selbst! Und glaubt nicht alles, was man euch erzählen will!“, erklärt Bandgründer Peavy Wagner den Grundtenor von A New World Rising.

Peavy meint weiterhin: „Die Stücke auf A New World Rising sind direkt und griffig, gleichzeitig aber auch verspielt und facettenreich, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Ich finde, man hört, wie inspiriert wir während des Songwritings waren, wie sehr wir uns im typischen Rage-Kosmos wohlfühlen und uns weiterentwickelt haben. Es gibt diesmal zwar keine Nummer mit Orchestrationen – die haben wir uns fürs nächste Mal aufgehoben –, dafür aber alles das, wofür Rage steht, plus so einiges darüber hinaus.“

Die Debütsingle Freedom ist der perfekte erste Vertreter des neuen Albums, ein Uptempo-Stampfer, sehr catchy, sehr fokussiert, mit einem Text über die wirklich wichtigen Werte im Leben, zu denen vor allem Freiheit gehört.

A New World Rising Tracklist:

1. A New World Rising

2. Innovation

3. Against The Machine

4. Freedom

5. We’ll Find A Way

6. Cross The Line

7. Next Generation

8. Fire In Your Eyes

9. Leave Behind

10. Paradigm Change

11. Fear Out Of Time

12. Behind The Shield Of Misery

13. Straight To Hell ’25

A New World Rising erscheint am 26. September 2025 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> CD DigiPak

=> Limitiertes Box Set (inkl. Gatefold LP exklusive Farbe, CD Digipak, Live DVD und Live CD)

=> LP Gatefold, 140 g, schwarzes Vinyl, farbiger Einleger

=> Download / Streaming

=> Exklusives CD/LP Bundle mit Shirt und exklusives Vinyl nur im Steamhammer Shop

=> Exklusive LP Gatefold Edition nur im Napalm Shop

Rage live 2025:

18.07. Coesfeld – Rock am Turm

25.07. Kaufbeuren – Schlichtenfest

16.08. Illingen – Burg Open Air

22.08. Obrigheim – Rock im Hinterland

30.08. Dinslaken – Syls Festival

06.09. Kierspe – Made 4 Metalheads

25.09. Nürnberg – Hirsch

26.09. Mannheim – 7er Club

27.09. Neuenstadt – Best Of Music Festival

02.10. Siegburg – Kubana

03.10. Trier – Forum

04.10. Hanerau/Hademarschen – Hademarscher Hof

05.10. Herford – Kulturfabrik

10.10. Lindau – Club Vaudeville

12.10. CH-Pratteln – Z7

07.12. Bochum – Zeche (Dead Man’s Hand Festival)