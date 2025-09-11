Rage x EMP: Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund

„Es gibt unter Metal-Fans eine unglaubliche Verbundenheit, die man auf jedem Konzert, jedem Festival beobachten kann, und die unter anderem zu so großartigen Vereinigungen wie Metality e.V. geführt hat, bei denen sich um diejenigen gekümmert wird, die im Leben gestrauchelt sind.“ – so beschreibt der charismatische Peavy Wagner, treibende Kraft vor und hinter dem Power-Thrash-Urgestein Rage, uns Metalheads. Und wer den Mann kennt, weiß, dass er es zu 100 Prozent so fühlt.

Seit über 40 Jahren gehören Rage zur Speerspitze des deutschen Metal und haben sich zwischen Speed, Power, Prog und Thrash, zwischen Mosh und Orchester so elegant und einfallsreich bewegt wie kaum eine andere Band aus der Gründerzeit des europäischen Heavy Metal.

Von der musikalischen und inhaltlichen Bandbreite ihrer Alben getragen, teilten sie ihre Liebe zur Literatur (Lovecraft!) mit uns und hatten dennoch immer einen aufrechten Blick auf die Dinge, die uns als Gesellschaft bewegen. Ein Rage-Album gab uns immer beides, ein Sprachrohr für Kritik und Rückhalt in allen Lebenslagen durch einfach gute Unterhaltung.

Wenn Rage ein neues Werk ankündigen, ist bei den Fans erwartungsvolle Spannung angesagt, gefolgt von einer tollen Überraschung beim Release selbst, denn eines war immer klar: Kein Album klingt wie seine Vorgänger. Die Band scheint schlichtweg außerstande, sich selbst zu kopieren.

Und nun ist es wieder so weit: A New World Rising erscheint in Kürze und kann bereits vorbestellt werden. Ein kleiner, aber extrem feiner Vorgeschmack ist mit Freedom schon erschienen und verrät, dass es diesmal melodisch-thrashig werden könnte. Auch die fette Neufassung eines Rage-Klassikers, Straight To Hell ‘25, die ebenfalls auf dem Album vertreten sein wird, dürfte im Rahmen des Soundtracks für Bully Herbigs aktuellen Kinokracher Das Kanu Des Manitu so einige Mosh-Attacken zwischen Leinwand und Popcorn ausgelöst haben.

Doch es kommt noch besser: Papa Peavy und seine beiden Mitstreiter Jean Bormann (Gitarre) und Vassilios “Lucky” Maniatopoulos (Drums) wollen wissen, wie euch die Scheibe gefällt und schauen deshalb in der Woche nach dem Release im EMP-Store Dortmund vorbei, um euch zu treffen.

Hier die wichtigen Details in aller Knackigkeit:

Rage Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund

Wo: Potgasse 4

Datum: Mittwoch, 01.10.

Uhrzeit: 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

A New World Rising erscheint am 26. September über Steamhammer/SPV als CD, LP, Sammlerbox und digitaler Download. Wer sich vor der Autogrammstunde noch mal richtig in Form pusten lassen will, schaut am besten an einem der frühen Konzerttermine vorbei (und trägt diese Stimmung danach direkt in die beschauliche Potgasse in der Dortmunder Innenstadt):

Rage Tourdaten 2025:

25.09.2025, Nürnberg, Hirsch

26.09.2025, Mannheim, 7er Club

27.09.2025, Neuenstadt, B.O.M. Festival

02.10.2025, Siegburg, Kubana

03.10.2025, Trier, Forum

04.10.2025, Hanerau Hademarschen, Hademarscher Hof

05.10.2025, Herford, Kulturwerk

10.10.2025, Lindau, Club Vaudeville

12.10.2025, CH-Pratteln, Z7