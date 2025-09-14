Drunken Swallows: präsentieren Single und Video „Immer Geradeaus“ (remaster)

Drunken Swallows haben Immer Geradeaus veröffentlicht, den Titelsong von ihrem 2011er-Debütalbum als remasterte Version.

Die Drunken Swallows öffnen das Archiv – und liefern einen echten Klassiker neu abgemischt: Immer Geradeaus, der Titeltrack ihres gleichnamigen ersten Albums, erschien am 12. September 2025 erstmals auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das Original gab es bislang ausschließlich auf CD und kommt jetzt als frisch gemasterte Version zurück ins Rampenlicht.

Der Song ist alles andere als neu – und genau das macht ihn besonders. Mit Immer Geradeaus haben die Drunken Swallows damals ihren Sound definiert: schnörkelloser Punkrock mit Ohrwurmrefrain, rauer Energie und einer klaren Ansage.

Sänger Frank erinnert sich: „Das war einer unserer ersten Songs überhaupt – und er steckt voller jugendlicher Wut und Bock aufs Leben. Dass er jetzt endlich auch im Streaming läuft, fühlt sich an, als würden wir ihn noch mal neu veröffentlichen.“

Auch Schlagzeuger Pit freut sich über das Remaster: „Wir wollten den Song nicht neu einspielen, sondern so lassen, wie er ist – nur eben in besserer Qualität. Mehr Druck, mehr Klarheit – ohne den Charme von damals zu verlieren.“

Das Musikvideo liefert dazu das passende Bildmaterial – eine Mischung aus Live-Feeling, Band-History und einer ordentlichen Portion Drunken-Swallows-Humor.

Immer Geradeaus ist mehr als nur ein Songtitel – es ist das Motto einer Band, die seit ihrer Gründung kompromisslos ihren Weg geht. Mit diesem Release bekommen nicht nur alte Fans ein Stück Nostalgie in neuem Glanz, sondern auch neue Hörer endlich Zugang zu einem Kapitel Bandgeschichte, das bisher nur auf CD schlummerte.