Startseite
News
Happy Release Day
Avatar-FotoRené W.·
Happy Release DayNews
··1 Minute Lesedauer

Happy Release Day: die Veröffentlichungen der Woche (KW 32/2025)

Die Metal- und Rock-Releases vom 04.08.2025 - 10.08.2025

Wie jeden Freitag präsentieren wir euch hier die Veröffentlichungen der Woche in einer kompakten Liste zusammengefasst. Weitere Veröffentlichungstermine zu den Genres Metal und Rock (und deren Subgenres) findet ihr selbstverständlich in unserem Release-Kalender.

Releases der Kalenderwoche 32
DatumCoverartworkBandname - Albumname
Genre
05.08.2025Aversions Crown - A Voice From The Outer Dark

Aversions Crown - A Voice From The Outer Dark


Deathcore
08.08.2025Borracho - Ouroboros

Borracho - Ouroboros


Heavy Rock
08.08.2025Cytolysis - Surge Of Cruelty

Cytolysis - Surge Of Cruelty


Brutal Death Metal
08.08.2025Distress - Under Pressure Of Reality

Distress - Under Pressure Of Reality


Crust Punk
08.08.2025Halestorm - Everest

Halestorm - Everest


Hard Rock
08.08.2025I.F.A - Tiimalasi

I.F.A - Tiimalasi


Heavy Rock
08.08.2025Lord Of The Lost - Opvs Noir Vol. 1

Lord Of The Lost - Opvs Noir Vol. 1


Dark Metal
08.08.2025Sinsaenum - In Devastation

Sinsaenum - In Devastation


Death Metal
08.08.2025Sweet - Sweet Fanny Adams Revisited

Sweet - Sweet Fanny Adams Revisited


Hardrock
08.08.2025Thousand Below - Buried In Jade

Thousand Below - Buried In Jade


Post Hardcore
Banner

Playlist


Zum Kalender