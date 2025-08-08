Happy Release Day: die Veröffentlichungen der Woche (KW 32/2025)

Wie jeden Freitag präsentieren wir euch hier die Veröffentlichungen der Woche in einer kompakten Liste zusammengefasst. Weitere Veröffentlichungstermine zu den Genres Metal und Rock (und deren Subgenres) findet ihr selbstverständlich in unserem Release-Kalender.
Releases der Kalenderwoche 32
|Datum
|Coverartwork
|Bandname - AlbumnameGenre
|05.08.2025
Aversions Crown - A Voice From The Outer DarkDeathcore
|08.08.2025
Borracho - OuroborosHeavy Rock
|08.08.2025
Cytolysis - Surge Of CrueltyBrutal Death Metal
|08.08.2025
Distress - Under Pressure Of RealityCrust Punk
|08.08.2025
Halestorm - EverestHard Rock
|08.08.2025
I.F.A - TiimalasiHeavy Rock
|08.08.2025
Lord Of The Lost - Opvs Noir Vol. 1Dark Metal
|08.08.2025
Sinsaenum - In DevastationDeath Metal
|08.08.2025
Sweet - Sweet Fanny Adams RevisitedHardrock
|08.08.2025
Thousand Below - Buried In JadePost Hardcore
