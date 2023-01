Die Hessen Corbian haben im letzten Januar ihre letzte EP Chapter II herausgebracht. Bevor sie jedoch weiteres neues Material auf den Markt werfen, wollen wir uns einmal im Nachgang den gut 30 Minuten und sieben Songs widmen. Als fest verwurzelt kann man die Kunst nicht bezeichnen. Flexibel lassen sie viele Einflüsse zu, um diesen Leben einzuhauchen. Vom Melodic Death Metal geht es zum Hardcore, dazwischen liegen Metalcore Varianten oder auch Riffs, die man sonst im Technical Death Metal wiederfindet. Lilith leitet relativ trocken ein. Die ersten 30 Sekunden passiert quasi gar nichts, bis die deftigen Schlagzeugbeats auf die Ohren treffen. Die Growls werden durch böses Gekeife supportet. Daraus entsteht ein wilder Sturm, der säulenförmig gen Himmel zieht. Richtig ungemütlich wird es mit Veritas und Bonded. Den Bodenkontakt völlig verloren, saust der tödliche Trichter nur wenige Meter über dem Boden durch die Landschaft. Viel Last liegt auf der Gitarre sowie dem Schlagzeug von Corbian. Die Nadelstiche sollen und müssen die Lyrics übernehmen. Zu keiner Zeit vertrauensvoll, reichen die Deutschen dem gewillten Hörer die verseuchte Hand, um ihn nicht nur in den Bann zu ziehen, sondern erbärmlich verrecken zu lassen. Ganz herzlos gehen sie dabei auf Chapter II nicht vor. Zwischen den Giftpfeilen blitzen immer mal wieder menschliche Züge hervor. Deutlich stärker werden die Core-Phasen zum Mittelteil der Scheibe. Aufgelockert wie bei Veritas kann man dem bunten Treiben durchaus was abgewinnen. Die Balance aus den verschiedenen Komponenten passt. Die diversen Gesangsfarben setzen Highlights in einem Gesamtgebilde, welches kaum Schwächen aufweist. Noch zielstrebiger und man darf gespannt darauf sein, was uns Corbian in der Zukunft noch so anbieten können. Eine kleine Hörprobe findet ihr direkt hier mit dem Lyricvideo zum Track Bonded.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Corbian – Chapter II in unserem Time For Metal Release-Kalender.