Oceans: veröffentlichen neue digitale EP „Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love“

Nach dem Release ihrer EP We Are Nøt Okay im Frühjahr 2021, entfesseln die Nu Metaller Oceans gestern ihr neustes Meisterwerk – die digitalte EP Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love.

The EP enthält neben den beiden bereits veröffentlichten Songs Sulfur und The Awakening, auch die brandneue Single Skin, die in ihrer Dualität den Charakter der gesamten EP perfekt widerspiegelt.



Timo Rotten dazu: „Skin ist total irre! Ich liebe diesen Song und hoffe, dass alle in den Kommentaren völlig durchdrehen. Lasst uns 2022 mit ein bisschen Wahnsinn starten!“



Unsere Meinung zur EP: