Tallah: veröffentlichen neue Single/Video „For The Recognition“

Das Nu-Core-Quintett Tallah veröffentlicht das neueste Kapitel seiner fortlaufenden, Welten-erbauenden-Saga, die das zweite Album The Generation Of Danger werden wird (erscheint am 18. November über Earache Records). Die brandneue Single trägt den Titel For The Recognition und erscheint mit einem entsprechend eindrücklichen Musikvideo.

Tallah-Frontmann Justin Bonitz über den Song: „For The Recognition ist ein Song darüber, zu rechtfertigen warum man tut, was man tut. Nur blinder Ehrgeiz kann dich so weit bringen. Wenn man einen Traum hat und ihn bis zum Ende verfolgen will, muss man sich selbst antreiben, selbstbewusst sein und nicht zulassen, dass sich einem irgendetwas oder irgendjemand in den Weg stellt. Dies ist deine Vision, deine Geschichte, und du musst alles dafür tun, um all die verborgene Kraft an die Oberfläche zu bringen und sie als Treibstoff zu verwenden, um allen zu zeigen, wie großartig du wirklich bist. Sei ehrlich und sei der/die Beste.“

Schlagzeuger Max Portnoy fügt hinzu: „Als ich diesen Song geschrieben habe, habe ich darauf geachtet, dass der Pit am Ende wirklich hart kommt, aber einfach genug ist, damit wir unser Set auch live zertrümmern können. Wir haben diese Idee mit ins Studio genommen und Tonnen von Lampen, Mikrowellen, Vasen usw. zerstört und diese Aufnahmen in den Song eingebaut.“

Tallahs zweites Album, The Generation Of Danger, erscheint am 18. November über Earache Records und wird sich, ähnlich wie ihr Debütalbum Matriphagy, um eine ausgeklügelte und schaurige Geschichte drehen, die von der Band erfunden wurde und sich in den kommenden Wochen bis zur Veröffentlichung entfalten wird.

The Generation Of Danger bietet den Fans mehr als nur ein Album mit wegweisendem Nu-Core-Metal. Auch wenn es sicherlich für Justin Bonitz‘ herausragende Fähigkeit gelobt wird, zahlreiche Charaktere und Emotionen in seiner einzigartigen stimmlichen Verwandlung zu verkörpern und die immer wieder aufblühende Genialität von Tallahs erfinderischen Musikern zu verschmelzen, wird The Generation Of Danger diejenigen belohnen, die sich tiefer mit dem Album und seinem zusätzlichen Inhalt beschäftigen. Das Album wurde erneut mit Produzent Josh Schroeder im Random Awesome Studio aufgenommen und baut die faszinierend finstere Nu-Core-Metal-Bestie, die Tallah geschaffen und losgelassen haben, weiter aus.

The Generation Of Danger Tracklist:

01 Mud_Castle

02 The Hard Reset

03 Stomping Grounds

04 The Impressionist

05 Shaken (Not Stirred)

06 For The Recognition

07 Of Nothing

08 Dicker’s Done

09 Telescope

10 Wendrid

11 Headfirst

12 Thistle

13 How Long

Tallah sind aktuell auf Tour durch die USA. Derzeit mit Attila bis zum 19. Oktober und im November mit Drowning Pool.

Über Tallah

Die 2018 in Pennsylvania gegründete Nu-Core-Band Tallah vereint die perkussive Kraft des Schlagzeugers Max Portnoy (Sohn von Mike Portnoy) mit der puren Wut des Sängers und YouTube-Sensation Justin Bonitz und der rasenden Geschwindigkeit des Gitarristen Derrick Schneider.

Gegründet mit dem Ziel, den beliebten Sound der Nu-Metal-Sensationen der frühen 2000er Jahre neu zu interpretieren, lassen Tallah Einflüsse von Slipknot, Korn und Linkin Park einfließen und verschmelzen sie gleichzeitig mit einer modernisierten Hardcore-Breitseite, wie die aktuellen Durchstarter Code Orange, Vein, Candy und Fire From The Gods.

Nach der Veröffentlichung ihrer EP No One Should Read This erhielt Max Portnoy den Modern Drummer Award für den „Best Up and Coming Drummer 2019“, und die Band trat im selben Jahr beim Boomtown Festival auf. Nachdem sie bei Earache Records unterschrieben hatten, nahmen Tallah ihr Debütalbum Matriphagy mit dem Produzenten Josh Schroeder auf. Matriphagy wurde am 2. Oktober 2020 veröffentlicht und erweitert das in No One Should Read This skizzierte Konzept mit einer verstörenden, grafischen Geschichte, die als eine Reihe von sowohl wörtlichen als auch metaphorischen Ereignissen zu verstehen ist. Matriphagy wurde von den Kritikern hoch gelobt und von Slipknot’s Knotfest als „eine der besten Metal-Veröffentlichungen des Jahres“ bezeichnet.

Tallah haben die Metalszene überrollt und ihre eigene Metal-Sekte geschaffen. Rock- und Metal-Publikationen sehen sie als Anführer des Genres. Metal Hammer erklärte, dass Tallah „die neue Welle des Nu-Metal anführen“, während Alt Press sie als „Künstler, die den Sound des Nu-Metal definieren“ bezeichnete. Kerrang! beschrieb Tallah als das „düstere, moderne Gesicht des Nu-Metal“ und Loudwire bezeichnete sie als „eine der zukunftsorientiertesten Bands des Nu-Metal“. 2021 wurde die Band außerdem bei den britischen Heavy Music Awards als „Best International Breakthrough Band“ und bei den AIM Independent Music Awards als „Best Live [Streamed] Act“ nominiert.

Nachdem Tallah 2021 ihre Fans mit der Kollaboration Vanilla Paste beglückt haben, bei der Mitglieder von Chelsea Grin, Fire From The Gods und Guerrilla Warfare mitgewirkt haben, erscheint nun ihr neues Album The Generation Of Danger, am 18. November 2022 über Earache Records.