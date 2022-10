Leached – Free Fall Into Our Doom

Artist: Leached

Herkunft: Köln, Deutschland

Album: Free Fall Into Our Doom

Genre: Gothic Rock, Doom Metal, Synth Metal

Spiellänge: 48:02 Minuten

Release: 21.10.2022

Label: A Chance For Metal Records

Link: www.facebook.com/leachedband

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Torsten Schramm

Gitarre – Aaron Vogelsberg

Schlagzeug, Synth – PY

Bass – Florian Abegg

Tracklist:

River Styx Emotional Landmines My Dirty Woman My Life Is Overrated Buried Love Indigo Mankind Money Eats Soul Stay Strong I Am Not The Evil One Industrial Self-Enslavement

Bereits im Februar 2021 erreichte uns die Nachricht, dass es im Kölner Raum ein neues/mysteriöses Bandprojekt gibt. Damals war noch nicht bekannt, wer dahintersteckt. Eine E-Mail eines uns bekannten Promotors erreichte die Time For Metal Redaktion mit folgendem Inhalt: „Leached ist eine Doom-/ Gothic-/ Synth- Metal Community Kölner Musiker*innen und starten mit ihrem ersten Debüttrack Stay Strong! am 26.02.2021 auf allen bekannten Streamingdiensten (…) Die erste Kostprobe war jetzt der gelungene Einstand, der als Vorbote auf das im Sommer herauskommende Album zu verstehen ist.“

Soweit die Geschichte. Nicht nur wir waren von diesem Singledebüt begeistert. Mittlerweile wissen wir natürlich, wer hinter Leached steckt, denn die Protagonisten konnte ich dann doch recht schnell als mir bekannte und schon lange lieb gewonnene Musiker von Sic Zone/Abart und Sober Truth identifizieren. Leached hatten nach coronabedingten Absagen mittlerweile auch ihr ausgezeichnetes Livedebüt (hier) in dem wir schon einmal in die Liveversionen der Songs hineinhören konnten. Bis zur Veröffentlichung des Albums mussten wir allerdings noch eineinhalb Jahre warten und nicht nur ein paar Monate wie vom Promoter und auch PY in einem Interview (hier) versprochen.

Vorab: Das Warten auf das Album hat sich gelohnt! Free Fall Into Our Doom, so der Albumtitel, ist bereits im Preorder verfügbar und wird am 21.10.2022 in limitierter Auflage als CD offiziell erscheinen. So hat es die erste Singleveröffentlichung vom Februar 2022 also mit ihrem Titel bereits angekündigt: Stay Strong / Standhaft bleiben.

Die Jungs mögen sich coronadedingt in dieser Zeit zwar ausgelutscht (Leached) gefühlt haben, was sie jedoch auf den Tonträger gebracht haben, ist alles andere als ausgelutscht. Zehn äußerst feine (schwarz angehauchte) Songs sind es geworden, in die uns Leached auf Free Fall Into Our Doom fallen lassen wollen. Dann begeben wir uns doch mal in den freien Fall des Leached Untergangs!

Zuerst heißt es einmal den Fährmann zu bezahlen, um über den River Styx, dem Fluss der Unterwelt zu kommen. Das geschieht mit einem ziemlich geilen (Gothic) Rocker. Einmal übergesetzt, sind Emotinional Landmines beiseite zu räumen, was mit einer großartigen Atmosphäre und fast Death doomig passiert.

Man begegnet dieser einen gewissen Frau und diese wird zu My Dirty Woman, man huldigt ihr mit Wave-lastigem Synth Rock. Nachdem man dieser Frau schon mal begegnet ist, stellt man schnell fest, dass das eigene Leben überbewertet ist, also heißt es My Live is Overrated. Das zerreiß einem natürlich die Gefühle, was geschickt durch diverse musikalische Einflüsse untermauert wird. Ein sehr spannender Song übrigens, der anschließend zu einer verbrannten Liebe / Buried Love übergeht. Herzschmerz inklusive, eine Mein-Herz-brennt-Ballade …

Tiefe der Nacht, Mystik und Unendlichkeit zeigt sich in Indigo Mankind. Angst Essen Seele Auf?, frage ich dann doch mal im Sinne von Rainer Werner Fassbinder. Nein Leached kommen zu einem anderen Schluss: Money Eats Soul!

Stay Strong, die erste Singleauskopplung, folgt dann und ich sage es nochmals: Gut, dass wir standhaft geblieben sind und auf dieses Album gewartet haben. I Am Not The Evil One, so ganz kann ich es bei diesem angepissten Song nicht glauben.

Gegen ein Industrial Self-Enslavement wehrt man sich im abschließenden Song dann doch ganz schön und sprengt auch die musikalischen Fesseln mal wieder. Nicht nur dieser Song ist eine fette Mischung aus Gothic, Doom und Metal.

Leached könnt ihr mit Free Fall Into Our Doom an folgenden Terminen noch live erleben:

21.10.2022 – JGZ Bauhaus Live Troisdorf

17.12.2022 – Roter Hirsch Rheine

04.02.2023 – Valhalla Metal Pub Köln