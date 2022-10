Gojira: veröffentlichen neuen Song „Our Time Is Now“

Die dreifach für den Grammy® nominierten Gojira haben eine neue Single veröffentlicht – Our Time Is Now – die auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Ursprünglich als Teil des NHL 23-Soundtracks von EA Sports angekündigt, ist Our Time Is Now eine Aufforderung zum Handeln in einer unserer schlimmsten Stunden.

Joe Duplantier von Gojira erläuterte die Intention der neuen Single: „Dieser Song geht an alle Menschen da draußen, die ein Licht in einer dunklen Welt entzünden“, und fordert auf: „Zeigt, dass ihr Teil einer Veränderung seid!“ Duplantier weiter: „Wenn du dich um etwas kümmerst, das für dich und deine Gemeinschaft von Bedeutung ist. Wenn du dich für eine Sache einsetzt, wenn du Mitgefühl und Solidarität für diejenigen zeigst, denen ihre Rechte genommen werden, wenn du in einem Krieg stehst, um deine angeborenen Rechte zu verteidigen oder gegen die Abholzung der Wälder kämpfst, wenn du dich für die Rechte der Tiere und die Menschenrechte einsetzt, dann bist du der Blitz, der Funke, der unsere Welt verändern wird. Deine Zeit ist jetzt! Unsere Zeit ist jetzt!“ In Solidarität mit den Frauen des iranischen Aufstandes fügte Duplantier hinzu: „Ruhe in Frieden, junge Masha Amini. Sie wurde in Teheran ermordet, weil sie ihren Hidschab nicht „ordnungsgemäß“ trug, und alle Opfer der brutalen Proteste, die auf ihren Tod folgten, ruhen in Frieden. Wir unterstützen die Frauen im Iran in ihrem Kampf, weil sie sich gegen Unterdrückung wehren!“

Our Time Is Now ist die erste neue Musik von Gojira seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Studioalbums Fortitude (2021), das bei den 64th Annual Grammy Awards eine Grammy-Nominierung für die Single Amazonia in der Kategorie Best Metal Performance einbrachte. Ursprünglich während der Fortitude-Sessions aufgenommen, entwickelte sich Our Time Is Now zu einem zutiefst berührenden und wichtigen Song für die Band, die beschloss, dass er eine eigene, eigenständige Veröffentlichung erhalten sollte.