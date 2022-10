The 69 Eyes: veröffentlichen neue Single ‚Gotta Rock‘ nach Auftritt bei finnischer TV-Show

The 69 Eyes sind aktuell nicht zu stoppen und melden sich mit einem weiteren neuen Song zurück – dem ersten von ihrem kommenden, noch unbetitelten Album, das Anfang 2023 das Licht der Welt erblicken wird.

Gotta Rock macht seinem Namen alle Ehre – es wurde gestern Abend in der größten finnischen TV-Primetime-Show Vain Elämää uraufgeführt, in der man Sänger Jyrki 69 mit sieben anderen Künstlern in einer Schloss-Wohngemeinschaft wohnen sehen konnte, während alle Musiker gegenseitig Songs der anderen performten. Dieser neue Track ist ein Cover der berühmten finnischen Hardrockband Boycott, die den Song Ende der 80er veröffentlichte, und für dieses Remake erhielten The 69 Eyes sogar berühmte Hilfe, wie Jyrki 69 erklärt:

„Die finnische Classic Rock Band Boycott war eine unserer Lieblingsbands in den 80ern, als wir The 69 Eyes auf die Beine stellten. Aufgrund der finnischen TV-Sendung, in der ich kürzlich teilnahm, hatten wir endlich einen Grund, unsere eigene Gothic-Rock Version zu machen von Boycotts 80er-Hit Gotta Rock. Jürgen Engler von Die Krupps half uns dabei, es in diesen dunklen Modus zu arrangieren!“

Weitere Infos zum neuen Album folgen in Kürze. Unterdessen könnt ihr euch noch eine bisher nie dagewesene Shape Vinyl in Form eines Lenkrads sichern, die speziell von Night Of The Vinyl Dead handgefertigt wurde! Bestellt sie hier: https://the69eyes.afr.link/EPDrivePR

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarren

Timo Timo – Gitarren

Archzie – Bass

Jussi 69 – Schlagzeug

The 69 Eyes online:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes