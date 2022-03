Leached beim Darkness Over Bonn am 19.03.2022 im Kult 41 in Bonn, presented by TFM.rocks

Bands: Leached

Ort: Kult 41, Hochstadenring 41, 53119 Bonn

Datum: 19.03.2022

Kosten: 8,00 Euro

Genre: Gothic Metal, Dark Rock, Doom Metal

Besucher: ca. 100

Veranstalter: Taktart

Link: www.taktart-con.de/event/darkness-over-bonn-1-leached-imparity-kult-41/

Setlisten:

Sober Truth

Distinctive Collapse Territory

Leached

Intro Emotional Landmines Stay Strong Money Eats Soul I Am Not The Evil One Indigo Mankind Industrial Self Enslavement My life Is Overrated Buried Love My Dirty Woman River Styx

Heute Abend ist es endlich so weit und wir von Time For Metal sind natürlich mächtig stolz, das Livedebüt von Leached präsentieren zu dürfen! Ursprünglich im Dezember letzten Jahres geplant, geben Leached nun heute Abend, am 19.03.2022, ihr Livedebüt im Kult 41 in Bonn. Leached sind eine Doom-/ Gothic-/ Synth-Metal Community Kölner Musiker*innen und starteten am 26.02.2021 mit ihrem ersten Debüttrack Stay Strong!

Leached sind zurzeit auch ¾ Sober Truth, denn Schlagzeuger PY (Sic Zone, Abart) sitzt momentan übergangsweise bei Sober Truth an der Schießbude.

In der Location, dem Kult 41, war ich bisher noch nie, also ist heute Abend etwas Orientierung in Bonn für mich angesagt. Ich verfranse mich dann tatsächlich auf der Hinfahrt etwas und bin erst so kurz nach 20:00 Uhr dort, nachdem ich endlich eine Parkgarage gefunden habe. Beim Verlassen dieser sehe ich ein Schild, dass diese nur bis 23:00 Uhr geöffnet ist. Mein Gedanke: Ist Bonn wirklich eine Stadt!? Also zum Kult 41 geeilt und gehe davon aus, dass die Vorband Imparity schon am Spielen ist. Nein, ist sie nicht, denn am Eingang sagt man mir, diese sei ausgefallen, da einer der Musiker Corona habe. Apropos Corona, heute ist hier die Regel: 2G-Plus, also auch mit einem aktuellen Test, neben Impf- oder Genesenenstatus. Das hat natürlich wieder einige mutmaßliche Fans davon abgehalten, heute Abend zu kommen. Ausreden hat man ja immer schnell parat.

Wie im Sober Truth Umfeld üblich, sieht man auch heute Abend einige bekannte Gesichter. Die-Hard-Fan Marion ist natürlich auch da, das hatte sie mir auf dem letzten Sober Truth Konzert im RPZ vor zwei Wochen schon gesagt, dass wir uns heute wieder treffen.

Im Kult 41 begrüße ich die komplette Sober Truth Family. Jules hat ihren Bass heute Abend dabei und das ist auch gut so, denn der Ausfall von Imparity wird durch drei Songs von Sober Truth kompensiert. Ach was kompensieren, das ist extrem geil, was hier gleich abgeht. Es steht dann ja quasi Leached auf der Bühne mit Jules am Bass. Nein, kann man so nicht sagen, denn es ist ja andere Mucke, also Groove Metal. Und das tut hier zum Einstieg so richtig gut. Die vier da oben auf der Bühne rocken zu Beginn so richtig ab.

Die Fans wollen Zugabe, die gibt es heute Abend aber nicht, denn heute Abend ist der Leached-Debüt-Abend und den eigentlich nicht geplanten Sober Truth Auftritt darf man heute Abend als Intro betrachten. Jules Rockwell, die Bassistin, verkündet oben auf der Bühne, dass sie heute vor genau sechs Jahren mit Sober Truth ihren ersten Auftritt gehabt hat. Da gibt es für die sympathische Jules natürlich eine Menge Applaus und Glückwünsche.

Kurze Pause, die Jungs werden noch ein wenig geschminkt und dann kommen sie: Leached, die neue Doom-/ Gothic-/ Synth-Metal Band aus dem Köln/Bonner Raum. Viel an der Besetzung zu Sober Truth von eben hat sich nicht geändert. Nur Jules hat ihren Job am Bass an Abegg abgegeben.

Leichte Nervosität ist noch etwas bei den Musikern zu spüren, es ist ja schließlich der erste Auftritt der Band, allerdings sind die Jungs alles Vollblutmusiker und so ist diese Nervosität spätestens nach dem Intro und dem folgenden Song Emotional Landmines verflogen. Emotional Landmines ist vlt. auch zu Beginn ein aktuell passender Titel, denn bei der Band steht der Ukraine Krieg nicht außen vor. Nicht nur dieser Song ist eine fette Mischung aus Doom, Metal und Gothic. Eingerahmt wird die komplette Show von Passagen aus Charly Chaplins Film Der Grosse Diktator! Das ist ein tolles Statement. Es folgt mit Stay Strong der erste veröffentlichte Song der Band aus dem Februar letzten Jahres.

Bereits jetzt ist für uns klar, dass das heute Abend nicht nur ein gelungenes Debüt, sondern ein sensationelles Debüt von Leached ist. Da sind nicht nur Marion und ich uns einig, das merkt man an der regelrechten Begeisterung der anwesenden Fans hier.

Eine ganz tolle Stimmung kann die Band hier mit ihren Songs verbreiten. Passend dazu das dunkle Ambiente auf der Bühne. Einige Songs kennen die Fans bereits vom YouTube-Kanal der Band, wie zum Beispiel neben den beiden ersten Songs Emotional Landmines und Stay Strong auch die Songs Money Eats Soul, Buried Love oder den vorletzten Song My Dirty Woman. Und natürlich sind die Akteurinnen aus dem Video auch dabei!

Ein ganz großer Independent Abend im Dark Bereich ist das heute Abend. Eine tolle Mischung aus Gothic, Dark Rock, Dark Metal und Gothic Doom. Auch ein wenig Industrial ist dabei! Das Ambiente auf der Bühne ist passend zur Musik. Torsten hat am Mikro eine skelettierte Hand (mit blau/schwarzer Rose) und die Jungs sind natürlich alle dunkel gekleidet. PY hat eine Batterie an Schlagwerk aufgebaut, welche von einem Tarnnetz umhüllt ist. Er selbst befindet sich irgendwie da mitten drin, ab und zu lugt sein Gesicht leicht angestrahlt aus dieser Batterie heraus. Irgendwie scheint er selbst Bestandteil dieses Instruments zu sein. Auf den Seiten flankieren auf den Saiten Bassist Abegg und Gitarrist Aaron, die sich fast selbst übertreffen.

Nach lauten Zugaberufen (My Dirty Woman wurde als der letzte Song angekündigt) haben Leached Erbarmen und spielen als Zugabe noch den Song River Styx. Beendet wird das Konzert dann mit einem auditiven Ausschnitt aus Charly Chaplins Film Der Grosse Diktator!

Ein total kurzweiliger und spannender Konzertabend ist das heute. Ein wenig so, als wenn da ein Pale Horse Named Death mit der Blutgruppe Type O Negative vorbeigeritten wäre. Nach dem Gig bleibt noch kurz Zeit, sich von allen zu verabschieden, ich muss ja früh genug im Parkhaus sein.

Fazit: Ein mehr als gelungenes Debüt der Band Leached hier heute Abend beim Darkness Over Bonn im Kult 41. Für mich ein Muss für alle Doom-/Gothic- und Metal Fans. Wer dieses Event verpasst hat und es bedauert, der hat übrigens am 13.05.2022 im RPZ in Bonn die Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen. Ich gehe davon aus, dass die hier heute Abend Anwesenden dies gerne auch nochmals wiederholen möchten. Wir von Time For Metal freuen uns, auch die Veranstaltung im RPZ präsentieren zu dürfen. Wer etwas mehr über die Band wissen möchte, kann einiges in dem Interview erfahren, welches ich mit PY im letzten Jahr geführt habe.

Weitere Informationen zur Band:

https://www.facebook.com/leachedband

https://www.instagram.com/leachedband/