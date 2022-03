Dragged Under: neues Album „Upright Animals“ erscheint am 10.06.2022

Sänger Tony Cappocchi über die Songsauswahl: „Für mich ist All Of Us dazu bestimmt, sich mit jedem zu verbinden, der es sich anhört. Ich möchte, dass jeder das Gefühl hat, dass wir alle trotz unserer Situation hatten – seien es Beziehungsprobleme, sozialer Druck, Selbstwahrnehmung. Wir haben ein paar verrückte Jahre hinter uns und vieles ist nicht so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Es ist wichtig, aus dem Mikroskop, durch das wir unsere Probleme betrachten, herauszuzoomen und zu erkennen, dass das Leben und all seine Frustrationen uns allen widerfahren. Wir wollten ein fröhliches Video machen, um die Spannung des Songs zu kontrastieren, aber wir mochten die Idee, Puppen zu benutzen, um diese Geschichte zu erzählen. Es ist eine Art Kommentar zu den Situationen, in denen wir uns in den letzten Jahren etwas unbeherrscht fühlen, und wie wir manchmal einfach so tun müssen, als wäre alles gut. Puppen haben eine Fähigkeit, um die ich sie beneide: Sie können durch ihre Probleme hindurch lächeln und ihre Gefühle verbergen.“



Video Premiere “All Of Us”:

Vorbestellungslink unter: https://lnk.to/DraggedUnder



Die Veröffentlichung wird auf CD, einer orangefarbenen transparenten LP und digital erhältlich sein.

Die komplette Trackliste von Upright Animals umfasst folgende Titel:

Upright Animals All Of Us Never Enough Crooked Halos Long Live The King Suffer See You Alive Weather No Place Like Home Words For Hire Brainwash Broadcast feat. Spencer Chamberlain This Is The End

Dragged Under Konzerte in Deutschland:

25. Juni 2022 – Münster – Vainstream Rockfest

26. Juni 2022 – Gräfenhainichen – Full Force Festival

28. Juni 2022 – Wiesbaden – Schlachthof/Kesselhaus

29. Juni 2022 – Hamburg – Hafenklang

30. Juni 2022 – Köln – Gebäude 9