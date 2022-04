Tallah: veröffentlichen ihre neue Single „The Impressionist“ samt Video

Dienstag, 19. April 2022 – Das Nu-Core Quintett Tallah, eine der brutalsten und ungezügeltesten Bands des modernen Metals, hat heute die zweite Single aus ihrem kürzlich angekündigten neuen Album The Generation Of Danger veröffentlicht. The Impressionist ist auch auf allen DSPs zu hören.

Frontmann Justin Bonitz zur Veröffentlichung des neuen Tracks

„Tss, tss, wenn du dachtest, Telescope sei ein verrückter Song, hast du noch lange nicht alles mitbekommen. The Impressionist wird dich fragend zurücklassen „WTF – was habe ich gerade gehört“.

„Im Gegensatz zu den Videos von Matriphagy ist das Video zu The Impressionist direkt mit dem Video zu Telescope verbunden, also aufgepasst!“

Tallahs zweites Album, The Generation Of Danger, erscheint am 9. September über Earache Records und wird sich, ähnlich wie ihr Debütalbum Matriphagy, um eine ausgeklügelte und schaurige Geschichte drehen, die von der Band erfunden wurde und sich in den kommenden Monaten bis zur Veröffentlichung entfalten wird. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

