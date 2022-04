Cellar Stone: kündigen neues Album an

Freut Euch auf die Rückkehr von Cellar Stone!

Ihr zweites Album Rise & Fall wurde von Januar bis Februar 2021 im Soundflakes Studio von Nick Papadopoulos aufgenommen und in den Wäldern des amerikanischen Kentuckys von Jordan Westfall in den Monocle Studios gemischt. Chris Robertson, Frontmann von Black Stone Cherry, gastiert mit einem feurigen Gitarrensolo auf dem Track War We Can Win. Gemastert wurde bei den Euphonic Masters, Memphis, Tennessee, von Brad Blackwood. Das neue Album zeigt elf brandneue Heavy-Rock-Tracks. Erneut liefern Cellar Stone ein Album mit druckvoller Produktion, starken Melodien und massivem Riffing. Das gesamte Album wurde von George Maroulees in einem kleinen Dorf auf einer ägäischen Insel während eines langen Covid-Lockdowns in Griechenland von März bis Juni 2020 komponiert. Es war das erste Mal, dass George alleine ein Album zusammenstellte. Die Songs wurden dann mit George Karlis arrangiert. Die Band ging im Januar 2021 ins Studio, um das gesamte Material zu proben und aufzunehmen. Die Covid-Pandemie und die Auswirkungen, die sie auf das Leben der Menschen, insbesondere auf die Musikindustrie, hatte, spiegeln sich auf dem gesamten Album wider. Wie ungewiss unser Leben plötzlich auf globaler Ebene geworden ist, ist das Hauptthema von Musik und Lyrics.

Texter Fofi Roussos kommentiert:

„Die Lyrics auf diesem Album spiegeln in hohem Maße die Frustration wider, die Menschen weltweit während der Pandemie empfanden. Obwohl sich normalerweise Positivität, innere Stärke und Belastbarkeit als grundlegende Themen in meinen Texten finden, konnte ich diesmal nicht anders, als zu versuchen, die Wut und Hilflosigkeit auszudrücken, die alle empfanden. Politiker und all jene Menschen, die das Leben aller in der Hand halten und das Sagen haben … Die Texte auf diesem Album sind direkt an sie gerichtet.“

Rise & Fall – Tracklist:

1. Borrowed Time

2. Going Under

3. Time To Fall

4. War We Can Win (feat. Chris Robertson)

5. To The Core

6. Through My Veins

7. Demons

8. Save Me

9. Rise & Fall

10. Storm Is Coming

11. Run Away

VÖ: 01.07.2022

Label: Roar / Soulfood

Rise & Fall erscheint als Digipak-CD, rose-red / black-marbled Vinyl (300 Ex.), Stream und Download.

Pre-order-Link: https://bit.ly/cellar_stone_rise_fall

Im Juli und Oktober sind Cellar Stone Gäste auf der Abschiedstour der legendären UFO!

Juli 2022

Do 07 – Deutschland – Bremen – Modern

Fr 08 – Deutschland – Berlin – Hole 44

Sa 09 – Deutschland – Torgau – Kulturbastion Open Air

Mo 11 – Deutschland – Tübingen – Sudhaus

Di 12 – Deutschland – Bochum – Zeche

Mi 13 – Deutschland – Köln – Kantine

Okt 2022

Sa 15 – Belgien – Sint-Niklaas – De Casino

So 16 – Niederlande – Tilburg 013

Mo 17 – Deutschland – Braunschweig – Westand

Do 20 – Tschechische Rep. – Prag – Palac Akropolis

Fr 21 – Deutschland – Dresden – Tante Ju

Sa 22 – Deutschland – Erfurt – HsD

Mo 24 – Deutschland – Augsburg – Spectrum

Di 25 – Deutschland – Speyer – Halle 101

Fr 28 – Griechenland – Thessaloniki – Principal Club

Sa 29 – Griechenland – Athen – Fuzz Club

Cellar Stone sind:

Aris Pirris – Gesang

George Maroulees – Gitarre

Akis Rooster – Bass

George Karlis – Schlagzeug

Cellar Stone sind

https://cellarstoneband.com

www.facebook.com/cellarstoneband

www.instagram.com/cellarstoneofficial