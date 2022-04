Palisades: Titeltrack des kommenden Albums online

Die aus New Jersey stammende Band Palisades hat ihre neueste Single Reaching Hypercritical und einen dazugehörigen Visualizer veröffentlicht. Die Single ist der Titeltrack des kommenden Albums Reaching Hypercritical, das am 22. Juli über Rise Records (Ada / Warner) erscheinen wird.

Sänger Brandon Elgar über die Veröffentlichung:

„Reaching Hypercritical basiert auf meinen Erfahrungen in der Therapie. Ich habe gelernt, dass ich und andere Menschen, die mit Ängsten zu kämpfen haben, einen „inneren Bären“ in uns haben, der uns manchmal in eine Falle lockt und uns davon abhält, in die Welt hinauszugehen und das Bestmögliche aus uns herauszuholen. Mein Therapeut sagte mir auch, dass ich einen „überkritischen“ Denkprozess habe. Das bedeutet, dass ich mich selbst wegen der kleinsten Dinge unangemessen kritisiere. Wir sind alle unsere schlimmsten Kritiker. In diesem Lied geht es um mein Gehirn und wie gefährlich es manchmal für mich sein kann. „

Palisades haben zuletzt Better veröffentlicht, ein Track der sich mit Themen der psychischen Gesundheit befasst, einschließlich der Erfahrungen von Frontmann Brandon Elgar mit Agoraphobie, chronischen Ängsten, Depressionen und dissoziativen Störungen. My Consequences war die erste Auskopplung aus Reaching Hypercritical, und beide bisherigen Veröffentlichungen zusammen haben über 1,1 Millionen Streams allein auf Spotify und 600.000 Aufrufe auf YouTube erreicht.

Zum Stream geht es hier: https://riserecords.lnk.to/ReachingHypercritical

Die Tracklist zu Reaching Hypercritical gibt es hier:

Mehr zum Album:

In den vergangenen zwei Jahren der Coronavirus-Pandemie ging das Bewusstsein für die Nuancen des „normalen“ Lebens oft verloren. Prüfungen, Traumata, Liebe und Verluste waren immer noch präsent, auch wenn sie ignoriert wurden.

Die Band – Sänger/Bassist Brandon Elgar, die Gitarristen Xavier Adames und Matthew Marshall sowie Schlagzeuger Aaron Rosa – war gezwungen, mit allem fertig zu werden, von Besetzungswechseln bis zum Tod geliebter Menschen, während sie gleichzeitig versuchten, ein neues Album inmitten der unsichersten Zeit aufzunehmen, die die Musikindustrie je erlebt hat.

Ihre Bemühungen und Kämpfe waren nicht umsonst. Palisades großartiges neues Album, Reaching Hypercritical, wird am 22. Juli über ihr langjähriges Label Rise Records veröffentlicht. Die Band – deren weltweite Streams sich mittlerweile der 300-Millionen-Marke nähern – durchbrachen mit ihrem letzten Album Erase The Pain (2018) die Billboard 200, während sie auch die #1 Independent, Top New Artist und Alternative New Artist Album erreichten. Mit ihrem bisher stärksten und ehrgeizigsten Album, das jetzt für die Öffentlichkeit verfügbar ist, wollen Palisades ihren Status als einer der innovativsten und zielstrebigsten Künstler im Rockbereich weiter ausbauen und auf Festivals wie Louder Than Life, Reading and Leeds, Download und Rock am Ring auftreten.

„Es war musikalisch eine ziemlich drastische Entwicklung“, sagt Schlagzeuger Aaron Rosa über Reaching Hypercritical. „Dieses Album zeigt, wie die Band gereift ist, während wir brutal ehrlich zu uns selbst waren, was all die schwierigen Momente angeht, die uns während der Aufnahmen durch den Kopf gegangen sind. Reaching Hypercritical ist eine wahre Demonstration dessen, wie die letzten Jahre uns als Menschen, als Band und das, wofür die Musik von Palisades steht, verändert haben.“

Ein Teil dieser Veränderung ist auf den jüngsten Line-Up-Wechsel der Band zurückzuführen, bei dem Frontmann Lou Miceli ausstieg und Sänger/Bassist Brandon Elgar als einziger Sänger einstieg. Der Wechsel hat es Palisades ermöglicht, sich auf die Leidenschaft, den Schwung und das rohe Talent ihres neuen Frontmanns zu konzentrieren, dessen kathartische Präsenz die perfekte Inspiration für ihre gefühlvollen Songs ist.

Während die Atmosphäre innerhalb der Band derzeit aufregend und vielversprechend ist, spiegelt sich der steinige Weg, den Palisades zurücklegen mussten, um Reaching Hypercritical zu erschaffen, in der ernsten, introspektiven und oft sehr dunklen Perspektive der Musik wider. Psychische Erkrankungen und Scheidungen sind zwei schwere Themen, die auf dem Album auftauchen, während Aaron die Gelegenheit nutzte, auf Reaching Hypercritical über den Tod seines Vaters zu sprechen, der während des Schreibens der neuen LP von Palisades verstarb.

„Sowohl in Bezug auf unsere geistige Gesundheit als auch auf unsere Karriere hatten wir das Gefühl, einen hyperkritischen Punkt zu erreichen“, sagt er über die jüngsten Erlebnisse der Band. „Man hat all die Unsicherheiten, die eine Pandemie mit sich bringt, während das Leben weiterläuft wie bisher. Das war das Schwerste, womit ich je zu tun hatte, und wir versuchten immer noch, eine Platte zu schreiben. Dieser Moment in meinem Leben und einige der traumatischen Erfahrungen der anderen Jungs in der Band haben diese Platte wirklich geprägt. Letztendlich hat es den gesamten Ton der Platte verändert und die Bedeutung der Songs.“

Von den rohen Emotionen in Fray – das eine herzzerreißende Sprachnachricht von Aarons Vater enthält – bis zum hymnischen Modern-Rock-Punch der ersten Single Better ist Reaching Hypercritical durchdrungen von Leidenschaft, Intensität und Ehrgeiz. Es ist die Art von Album, dessen Songs auf die größten Plattformen gehören, da massive Refrains mit der Art von lyrischer Ehrlichkeit und Intelligenz kollidieren, die jeden anspricht, der Verlust und Schmerz erlebt hat.

Aus den Tiefen der Verzweiflung sind Palisades mit Reaching Hypercritical nicht nur aufgetaucht, sondern haben auch triumphiert. Für Brandon, Xavier, Matthew und Aaron geht es jetzt darum, diesen Sieg mit anderen zu teilen, die aus dem Abgrund gezogen werden müssen.

„Ich möchte den Leuten einfach zeigen, dass es immer einen Weg gibt, aus dem Loch herauszukriechen, egal wie tief man drin steckt“, sagt Brandon. „Bei allem, was wir durchgemacht haben, wussten wir nicht, was passieren würde oder ob die Band überhaupt weiter bestehen würde, aber wir haben zusammengehalten und diese Hindernisse gemeinsam überwunden. Das Ziel von Reaching Hypercritical ist vor allem, den Leuten zu zeigen, dass sie das auch schaffen können.“

Palisades online: