Rock Hard Festival: Running Order veröffentlicht und Tagestickets verfügbar

Jetzt erst recht: Stahl total!

Deutschlands Stahl-Schmiede Nummer eins kommt wieder heim ins Revier! Accept sind Live-Garanten und können endlich Auszüge ihres international erfolgreichen Albums Too Mean To Die aufführen. Die Platte erreichte weltweit Top-Platzierungen in den Charts (in Deutschland Platz 2).

„Das ist genau die Art von Metal, den unsere Fans nach der Corona-Pause verdient haben“, kommentiert Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann die Verpflichtung des deutsch-amerikanischen Aushängeschilds mit Wurzeln im nahe gelegenen Bergischen Land. Ebenfalls aus der Region und zur „Weltmarke“ sind Blind Guardian gereift, die das Amphitheater immer wieder mit epischen Power Metal zu Begeisterungsstürmen bewegt. Als Evergreens der Szene gelten auch die Songs von Motörhead, die deren Gitarrist Phil Campbell nach dem Tod von Lemmy Kilmister zum ersten Mal nach der Corona-Pause wieder in Deutschland spielen wird. Gleichzeitig bietet das Festival mit Sacred Reich und Grave Digger zwei weitere Publikumsfavoriten auf, wobei die Gladbecker Schottland-Historiker ihr Heimspiel mit einer Dudelsack-Armee aufrüsten wollen.

Für Partystimmung sind The Night Flight Orchestra und die Punk’n’Roll-Legende Michael Monroe bekannt. Die Villagers Of Ioannina City sind das heißeste Ding des Stoner-Untergrunds. Die Melodic-Ruhrpöttler Axxis erleben endlich ihre Heimspiel-Premiere! Die bayrischen Epic-Metaller Atlantean Kodex sind immer noch die Kultband des deutschen Untergrunds. Außerdem mit an Bord sind die San-Francisco-Urgesteine Heathen, die Griechen Suicidal Angels, die kanadischen Ur-Thrasher Razor, die schwedischen Old-School-Schwarzmetaller Nifelheim und die Todesschwadron Sulphur Aeon. Sorcerer feiern auf eigenen Wunsch ihr letztes Doom-Werk auf ihrem Lieblingsfestival, während Neck Cemetery, Indian Nightmare und die Hippie-Metaller Wolvespirit die Einheizer-Rolle übernehmen. Und, und, und… Wie immer also ein handverlesenes Musikprogramm aus der Rock-Hard-Redaktion, für das sich ein Kurztrip ins schöne Ruhrgebiet allemal lohnt!

Der Vorverkauf läuft nach den Ausfällen 2020 & 2021 ungebrochen weiter, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die letzten Information zum Thema finden sich auf der Homepage des Festivals.

Die 3-Tages-Tickets kosten 97,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 123,80 Euro). Tagestickets sind ebenfalls erhältlich.

Ticketlink: http://shop.rockhard.de/rock-hard/rock-hard-festival.html

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:

www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival

Rock Hard Festival 2022

bisher bestätigt:

Freitag, 3.6.

Sacred Reich

Heathen

Axxis

Nifelheim

Sorcerer

Neck Cemetery

Samstag, 4.6.

Blind Guardian

Phil Campbell and The Bastards Sons play Motörhead

Grave Digger

The Night Flight Orchestra

Atlantean Kodex

Villagers of Ioannina City

Suicidal Angels

Indian Nightmare

Sonntag, 5.6.

Accept

Michael Monroe

Midnight

Night Demon

Razor

Sulphur Aeon

Wolvespirit