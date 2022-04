Dragged Under: veröffentlichen offizielles Musikvideo zu „Crooked Halos“

Als Vorgeschmack zum neuen Album Upright Animals, welches am 10. Juni erscheint, präsentieren Dragged Under ihr neues Musikvideo zum Song Crooked Halos.

Sänger Tony Cappocchi über den Song: „‚Crooked Halos ist eine Geschichte, die wahrscheinlich jedem von uns bekannt ist. Beziehungen sind komplex und herausfordernd. Was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, ist oft viel weniger perfekt, als wir es anderen zugestehen. Wenn Du wie ich aus einer geschiedenen Familie stammst, weißt du das wahrscheinlich besser als die meisten anderen, und deshalb kommen viele der „Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb“-Gespräche wie aus dem Nichts. Manchmal sollten zwei Menschen nicht zusammen sein, und jeder weiß das, aber aus irgendeinem Grund wollen sie nicht loslassen. Genau darum geht es in Crooked Halos.“

Das Album Upright Animals wird auf CD, einer orangefarbenen transparenten LP und digital erhältlich sein.

Albumvorbestellungen: https://lnk.to/DraggedUnder

Vor kurzem wurde als erster Track der Song All Of Us veröffentlicht, zu dem ebenfalls ein Video veröffentlicht wurde: https://youtu.be/uIBGie-JCbQ

Sänger Tony Cappocchi erklärt: „Für mich ist All Of Us dazu bestimmt, sich mit jedem zu verbinden, der den Song hört. Ich möchte, dass jeder das Gefühl hat, dass wir alle trotz unserer Situation – seien es Beziehungsprobleme, sozialer Druck oder Selbstwahrnehmung – ein paar verrückte Jahre hinter uns haben und vieles nicht so gelaufen ist, wie wir es geplant hatten. Es ist wichtig, aus dem Mikroskop, durch das wir unsere Probleme betrachten, herauszuzoomen und zu erkennen, dass das Leben und all seine Frustrationen uns allen widerfährt.“

Zum Album Titel meint er: „Wenn man alles andere weglässt, verlassen wir uns auf unsere tierischen Instinkte, um zu überleben. Im Angesicht der Gefahr fliehen oder kämpfen wir ohne zu zögern. Egal, wie viele vermeintliche Unterschiede zwischen uns bestehen, wir atmen dieselbe Luft, trinken dasselbe Wasser und essen auf dieselbe Weise um zu überleben.“



Dragged Under machen sich diese ursprüngliche Kraft in ihrer knallharten Mischung aus Punk, Rock, Metal und Hardcore zunutze. Das Quintett aus Seattle – Tony Cappocchi (Gesang), Ryan Bruce (Gitarre), Sean Rosario (Gitarre), Hans Hessburg (Bass) und Kalen Anderson (Schlagzeug) – schärft auf seinem zweiten Album Upright Animals (Mascot Records / Mascot Label Group) seine Krallen, Zähne und seinen Stil.

Mit animalischer Energie stürmten Dragged Under im Jahr 2020 mit ihrem Debüt The World Is In Your Way los. Das Album wurde millionenfach gestreamt und von der Kritik hochgelobt. Kerrang! bezeichnete es als „neun Tracks des kantigsten, unverblümtesten Punks der letzten Zeit – voller Underdog-Hunger und Energie“, und Alternative Press nannte es eines der „20 Debütalben, die Metalcore im Jahr 2020 auf die nächste Stufe brachten“. Auf dem Weg dorthin tourten sie mit jedem, von The Used bis Beartooth. Im Jahr 2021 nahmen sie zusammen mit Hiram Hernandez (Jared Dines, Craig Owens) in Los Angeles und Matt Good (Hollywood Undead, Asking Alexandria) in Phoenix das auf, was zu dem Album Upright Animals wurde.

„Es gab ein Element der thematischen Entwicklung“, reflektiert Tony. „Die letzte Platte war ein Bündel von verschiedenen Phasen meines Lebens. Ich hatte 21 Jahre Zeit, sie zu schreiben. Für diese Platte hatte ich nur anderthalb Jahre Zeit. Es geht um eine Zeit, einen Ort, Ereignisse und das, was ich in diesem Zeitfenster gefühlt habe.“

Die komplette Trackliste von Upright Animals umfasst Upright Animals, All Of Us, Never Enough, Crooked Halos, Long Live The King, Suffer, See You Alive, Weather, No Place Like Home, Words For Hire, Brainwash Broadcast feat. Spencer Chamberlain und This Is The End.

„Ich hoffe, dass du beim Hören Momente der Spannung, der Angst, der Traurigkeit und des Glücks erleben“, sagt er zum Schluss. „Zugleich ist es für uns nostalgisch. Wir wollen, dass es dich daran erinnert, wie du jung warst und die Bands entdeckt hast, die dein Leben verändert haben. Wenn du denkst: ‚Das erinnert mich an das, womit ich aufgewachsen bin‘, dann wäre ich sehr zufrieden. Wir haben viel Zeit und Energie darauf verwendet.“

