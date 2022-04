Name des Spiels: Heavy Metal „Old School“ – Quiz

Hersteller/Verlag: Ars Vivendi Verlag

Version: 1. Auflage / 17.02.2022

Preis: 14,95 €

Art: Kartenspiel mit 66 Quizkarten

EAN: 4250364119498

Link: https://arsvivendi.com/Buch/Titel/4250364114769-Heavy-Metal-Quiz

Der Ars Vivendi Verlag hat ein neues Quiz veröffentlicht und trifft damit genau unsere Zielgruppe. Nachdem wir bereits das Heavy Metal-, Bier- und Mythen & Sagen-Quiz unter die Lupe genommen haben, steht heut das Heavy Metal „Old School“ Quiz auf dem Programm. Die erste Auflage überhaupt wurde am 17.02.2022 veröffentlicht und steht damit quasi noch druckfrisch in den Regalen, um von euch bespielt zu werden. Für 14,95 € gibt es eine Box mit 66 Spielkarten und Anleitung, die zudem optisch ohne Probleme einen Platz zwischen der Plattensammlung einnehmen kann. Die 66 Fragen rund um den Heavy Metal sollen für Rätselspaß in der Szene sorgen und trotzdem auch als Familienspiel überzeugen.

Beispielfragen: – Zu welchem Zeichentrick-Kinofilm steuerten Motörhead ein exklusives Stück bei? – Wie wurde die mächtige Hammondorgel von Jon Lord (Deep Purple) ehrfürchtig genannt?

Habt ihr die Antwort direkt parat, liegt sie euch auf der Zunge oder kommt ihr beim besten Willen nicht auf die Antwort? Wie gewohnt helfen euch drei Antworten bei der Findung der richtigen Lösung. Egal, ob gewusst oder nicht, die umfangreichen Antworten werten euer Heavy Metal Wissen auf. Beim Heavy Metal-Quiz von 2015 haben meine Kollegen den hohen Schwierigkeitsgrad bemängelt, auf den ich nun auch eingehen muss. Auch jemand, der oft, viel und ausgiebig die Fakten des Rock und Heavy Metal hoch- und runterbetet, findet in vielen Fragen des Quiz beim Fragesteller seinen Meister. Die Old School Version schielt auf die Achtziger und ganz frühen Neunziger – so darf eine Frage zum Debütalbum Left Hand Path der Schweden Entombed nicht fehlen. Gleiches gilt für Ozzy, Judas Priest oder Metallica. Gut ausgewogen springen die Macher durch die Genres und sorgen für einen geselligen Abend, der viele offene Fragen klärt.