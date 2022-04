Rush – Moving Pictures – 40th Anniversary

Artist: Rush

Herkunft: Kanada

Album: Moving Pictures – 40th Anniversary

Spiellänge: 39:53 Minuten + Bonusmaterial

Genre: Progressive Rock, Hardrock, Heavy Metal, Bluesrock, AOR

Release: 15.042022

Label: UMe, Mercury, Anthem

Link: https://www.rush.com/

Letzte Bandmitglieder:

Gesang, Bass, Keyboard – Geddy Lee

Gitarre – Alex Lifeson

Schlagzeug – Neil Peart

Tracklist Permanent Waves Studio Album:

Tom Sawyer Red Barchetta YYZ Limelight The Camera Eye Witch Hunt Vital Signs

Tracklist Live In YYZ 1981:

2112 – Overtrue 2112 – The Temples Of Syrinx Freewill Limelight Cygnus X-1 Bock II: Hemispheres – Prelude Beneath, Between & Behind The Camera Eye Broon’s Bane The Trees Xanadu

Tracklist Disc 3:

The Spirit Of Radio Red Barchetta Closer To The Heart Tom Sawyer Vital Signs Natural Science Working Man / Cygnus X- 1 Book II: Hemishere – Armageddon: The Battle Of Heart And Mind / By-Tor & The Snow Dog / In The End / In The Mood / 2112 – Grand Finale La Villa Strangiato

Rush haben ihr Wort gehalten und in diesem Frühjahr über UMe / Mercury / Anthem die erfolgreiche Jubiläumsserie mit ihrem wohl erfolgreichsten Album, der Moving Pictures, aus dem Jahr 1981 vorgesetzt. Seit dem 15.04.2022 kann man die neue Version mit dem Titel Moving Pictures – 40th Anniversary erwerben, dafür stehen verschiedenste Versionen bereit. Als Boxset mit 3CD, Blu-ray und 5LPs werden alle Wünsche eines Fans erfüllt. Abgespeckte Releases gibt es als klassisches 3CDs Digipak, 5LP-Set, LP oder als digitales Format. Je nach Bedarf und Budget kann man Moving Pictures vier Jahrzehnte nach dem Release abermals zum Leben erwecken, sollte die Scheibe nicht eh schon einen Stammplatz in der Anlage haben.

Moving Pictures, das achte Studioalbum der Nordamerikaner, kommt mit sieben Songs auf fast 40 Minuten Spielzeit. Technisch lassen sie alles in ihre Stücke einfließen, für das sie noch 54 Jahre nach ihrer Gründung stehen. Der Progressive Rock greift in Hardrock Klänge, um vereinzelt mit härteren Heavy Metal Riffs aufzutrumpfen. Neben diesen prägnanten Merkmalen leben die Stücke wie Red Barchetta oder Closer To The Heart von Bluesrock Spitzen und einer AOR Basis. Wo andere Gruppen auf sperrige Soundwände setzten, wollten Rush stets einen Einklang erzeugen, der auf Vielseitigkeit und einen gleichbleibenden Fluss setzt. Das siebte Album Permanent Waves und eben Moving Pictures konnten famos unterstreichen, dass der Sprung aus den Siebzigern in das damalige neue Jahrzehnt ohne Probleme geglückt ist. Auch im Anschluss blieben Rush immer am Ball. Als Fels in der Brandung gab es bei der Genregröße kaum Besetzungswechsel und immer wieder Platin- und Gold-Auszeichnungen. Am erfolgreichsten waren Rush nicht nur mit dem heutigen Werk in ihrer Heimat. Der Radiosound in Kombination mit den Prog Rock Wurzeln ließ Rush weltweit immer größer werden. Moving Pictures, das zweite von vielen Alben, das Rush im Le Studio in Morin-Heights (Quebec) einspielten, darf heute mit ordentlich Bonusmaterial gekrönt werden. Fehlen dürften die Titel wie Tom Sawyer oder The Camera Eye ganz gewiss nicht. Insgesamt stehen 26 Songs auf der Digipack Version, die uns vorliegt, bereit. Nach dem Ritt durch den Klassiker dreht Live In YYZ 1981 seine Kreise. Begonnen wird die Session mit 2112 – Overtrue, 2112 – The Temples Of Syrinx und Freewill. Umfangreich, mit vielen Augenblicken zum Zurücklegen braucht man nicht lange, um den Rush-Groove aufs Neue zu spüren. Working Man / Cygnus X- 1 Book II: Hemishere – Armageddon: The Battle Of Heart And Mind / By-Tor & The Snow Dog / In The End / In The Mood / 2112 – Grand Finale ist kein einfacher Titel, sondern eine kunstvolle Zusammenfügung einzelner Höhepunkte und befindet sich als Highlight auf der dritten Scheibe.