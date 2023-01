Black Star Riders – Wrong Side Of Paradise

Artist: Black Star Riders

Herkunft: USA

Album: Wrong Side Of Paradise

Spiellänge: 41:09 Minuten

Genre: Hard Rock, Rock, Rock ’n‘ Roll

Release: 20.01.2023

Label: Earache Records

Link: https://www.facebook.com/BlackStarRidersOfficial

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Ricky Warwick

Gitarre – Scott Gorham

Gitarre – Christian Martucci

Bassgitarre – Robbie Crane

Schlagzeug – Chad Szeliga

Tracklist:

Wrong Side Of Paradise Hustle Better Than Saturday Night Riding Out The Storm Pay Dirt Catch Yourself On Crazy Horses Burning Rome Don’t Let The World (Get In The Way) Green And Troubled Land This Life Will Be The Death Of Me

Rockig ins Jahr kann man auch mit den Black Star Riders starten, die letzte Woche ihr fünftes Studioalbum Wrong Side Of Paradise über Earache Records veröffentlicht haben. In den letzten Tagen mussten meine Augen leider viele schwache Artworks ertragen. Im ersten Augenblick wollte auch dieser Silberling das Niveau nicht heben. Doch als die Augen über den Albumtitel glitten, muss ich gestehen, zuckte ein Lächeln über die Lippen. Mit dem Blick aus dem Knast auf das Paradies greifen sie das Thema perfekt auf und kommen dabei sogar witzig rüber. Die große Frage ist, bleibt die ausgelassene Heiterkeit bestehen, wenn man musikalisch auf der falschen Seite des Paradieses steht?

Als Opener dreht der Titeltrack Wrong Side Of Paradise auf, um die nächsten über 40 Minuten gebührend einzuläuten. Fest im Hard Rock, klassischen Rock und groovigem Rock ’n‘ Roll Sattel machen die Jungs um Sänger Ricky Warwick tatsächlich Spaß. Locker laufen die Klänge an, um niemals zum Tropensturm aufzuziehen. Stets bedacht bleiben Black Star Riders bei ihrem lockeren Stiefel. Lässig schlurfen sie durch den Sandstrand, ohne Stress aufkommen zu lassen. Damit fangen Hustle und Better Than Saturday Night auch nicht an. Mit den Füßen im warmen Wasser kann man den Cocktail genießen. Riding Out The Storm erzeugt feine Schaumkronen auf den Wellenspitzen. Mit dem erneuten Blick aufs Cover kann man gar nicht glauben, dass man auf der falschen Seite der Mauer stehen soll. Trotz des gemäßigten Tempos und den radiotauglichen Melodien kann man auch als Rocker Wrong Side Of Paradise genießen, wenn man dem deutschen Winterwetter überdrüssig ist. Gesanglich top, passen alle Komponenten hundertprozentig zusammen. Aus der Ruhe bringt man Scott Gorham und Christian Martucci an den Gitarren eh nicht. Pay Dirt und Crazy Horses lassen kurz den Wahnsinn aufblitzen, der schnell zurück in die zweite Reihe klettert. Im Cabrio das Haupthaar wehen lassen und dazu Green And Troubled Land aufdrehen, kann eine Option für den kommenden Sommer werden. Bis dahin vergnügen wir uns einfach mit dem Blick durchs Loch und hinter den schwerbewaffneten Soldaten auf die Palmen und das türkisblaue Meer.