dArtagnan: veröffentlichen am 28.10. ihr neues Album „Felsenfest“

Rockig, wild und weltgewandt melden dArtagnan sich zurück mit ihrem neuesten Werk. Das Album Felsenfest unterstreicht, was spätestens seit Feuer & Flamme klar war. dArtagnan sind nicht nur angekommen, sondern mit ihren geradlinigen Melodien, ihrer Spielfreude und dem unverwechselbaren Sound Schrittmacher der Folkrockszene.

Die Band mit dem Faible für den imposanten Auftritt in Mantel & Degen, hat sich in ihren Texten lang von den Musketieren gelöst. „Natürlich ist das Thema Musketiere irgendwann auserzählt, wir wollen ja nicht in jedem Song „Einer für alle“ singen“ erzählt Frontmann Ben Metzner. „Aber wir lieben diesen Look und die Reisen in vergangene Zeit. Da erkennt man gerade heutzutage viele Parallelen, die unsere Alben sehr aktuell machen.“

Gemeint sind Lieder wie 3 Schwarze Reiter und Pulverdampf & Donnergroll‘n, die vom Leben in Zeiten von Krieg und Terror erzählen. Oder natürlich das hymnenhaft epische My Love’s in Germany im Duett mit der Gothic Rock-Band Blackbriar aus den Niederlanden.

Doch keine Sorge: Es gibt weiter Lieder über den Zauber schöner Frauen oder die Freuden des gemeinsamen Trinkens. Es beginnt mit Dreht Sich Der Wind, einem Lied, das die Spielfreude und rohe Wildheit des gesamten Albums bereits erahnen lässt. Und es folgen elf neue Songs, die die Bandbreite der Band verdeutlichen. Beispiele gefällig? Tanz In Den Mai ist eine musikalische Verneigung vor In Extremo, den Urvätern des Mittelalterrock. Trink Mein Freund ist der Beweis, dass aus Tetris ein rauschhafter Folkrock-Ritt werden kann. Und auf Westwind begeben sich dArtagnan erstmals auf hohe See… „zumindest, soweit man das von der warmen Stube aus beurteilen kann“ wie Tim Bernard, Gitarrist und Co-Sänger der Band augenzwinkernd preisgibt.

Felsenfest ist bereits das fünfte Album in der jungen Geschichte der 6-Mann-Kapelle und unterstreicht den kreativen Output von dArtagnan. Das Doppel-Album enthält neben den ersten 12 Songs noch ein zweites Folkfest-Album mit acht weiteren Songs, in denen die Band Folk-Klassiker wie Was Wollen Wir Trinken, den Merseburger Zauberspruch oder Leave Her Johnny mit illustrer Unterstützung anderer Musikerinnen und Bands neu vertont. Dabei zeigen Gaststars wie Candice Night (Blackmores Night), Luc Arbogast, die O’Reillys & The Paddyhats und Blackbriar, dass die Band inzwischen auch international erste Erfolge feiert.

Felsenfest Tracklist:

01. Dreht Sich Der Wind

02. Tanz In Den Mai

03. Westwind

04. Felsenfest

05. My Love‘S In Germany (feat. Blackbriar)

06. Trink Mein Freund

07. Freiheit & Tod

08. Drei Schwarze Reiter

09. Pulverdampf & Donnergroll‘n

10. Wein & Wahrheit

11. Teufelsgeiger

12. Brüder, Lasst Uns Gehen

Folkfest (Bonus)

01. We‘Re Gonna Be Drinkin‘ (feat. Candice Night)

02. Merseburger Zauberspruch (feat. Luc Arbogast)

03. Bella Ciao (Versione Italiana)

04. C‘est La Vie (English Version)

05. Leave Her, Johnny (feat. The O‘Reillys And The Paddyhats)

06. Vino Griego

07. Korobeiniki

08. Auld Lang Syne

Felsenfest erscheint am 28.10.2022 erstmals in fünf verschiedenen Ausführungen: Neben der Doppel-CD und dem Digitalalbum für alle Download- und Streaming-Plattformen gibt es die Vinyl-Edition (180 gramm black vinyl), die Holzbox-Edition (mit Fahne, Lilien-Kette, Autogrammkarte und Instrumental-CD) sowie das limitierte 3CD-Earbook, ein etwa 30 x 30 cm großer, gebundener Bildband mit dem Doppel-Album, den Instrumentalversionen sowie einer von allen Bandmitgliedern handsignierten, großen Autogrammkarte.

Über dArtagnan:

Seit der Gründung im Jahr 2015 und dem sofortigen Senkrechtstart mit Seit An Seit (2016) haben dArtagnan fünf Alben aufgenommen und hunderte Konzerte und Festivals gespielt. Schon das Debütalbum heimste Gold ein und alle Nachfolger (Verehrt Und Verdammt (2017), In Jener Nacht (2019), Feuer & Flamme (2021)) erstürmten die Top-10 der Charts. Auf ihrem dritten Album erweiterten die Gründungsmitglieder Ben Metzner sowie Gitarrist und Co-Sänger Tim Bernard nochmals ihre Klangpalette, indem sie sich Teufelsgeiger Gustavo „Gustl“ Strauß als neuen Mitstreiter an ihre Seite holten. Gemeinsam mit den „Rhythmusketieren“ Matthias „Matze“ Böhm (Schlagzeug), Haiko Heinz (E-Gitarre) und Sebastian „Zab“ Baumann (Bass) begeistert die 6-Mann-Band in regelmäßig ausverkauften Konzerthallen und auf den großen Rock-Festivals der Republik.

dArtagnan – Live:

27.10.2022 – Dresden, Tante Ju

28.10.2022 – Hamburg, Markthalle

29.10.2022 – Bochum, Zeche

30.10.2022 – München, Backstage Werk

31.10.2022 – Nürnberg, Hirsch

10.11.2023 – A-Linz, Posthof

11.11.2023 – A-Innsbruck, Music Hall

19.05.2023 – Karlsruhe, Substage

