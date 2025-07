dArtagnan: setzen „Herzblut Tour 2025“ ab dem 10.09. fort

DArtagnan haben sich mit ihrem hymnischen Folkrock 2016 dem Mantel-und-Degen Genre verschrieben und klingen auf ihrem neuesten Werk Herzblut, das im Juli 24 veröffentlicht wurde, wuchtiger und epischer als je zuvor! Das sechste Studioalbum der Franken ist eine bis zum Rand prall mit Hits gefüllte Schatztruhe, in der verlockend musikalisches Edelmetall glitzert. Jede Ballade, Hymne, Tanzweise und Headbanger darin erweist sich als Diamant. So locker wie die Nürnberger auf Herzblut einen Ohrwurm nach dem anderen abliefern, wirkt das Schreiben von Hits wie die einfachste Sache der Welt. Doch in Wahrheit ist dies eine hohe Kunst, an deren Klippen schon viele Traumschiffe zerschellt sind.

Wie schaffen es dArtagnan, alle musikalischen Untiefen derartig erfolgreich zu navigieren? Zum einen durch jahrelange Erfahrung. Zwar wurde die Gruppe erst im Jahr 2015 gegründet, doch zu dieser Zeit hatte sich Bandkopf, Sänger und Multiinstrumentalist Ben Metzner seine Sporen längst bei den Chartstürmern Feuerschwanz verdient. Keine Schule lehrt besser, worauf es bei einem guten Song ankommt, als reichliche Live-Auftritte bei Festivals und auf Touren – welche Ben und seine Mitstreiter von Clubs, über oft ausverkaufte Hallen, bis in die großen Arenen geführt haben.

Damit verbunden ist ein großes handwerkliche Können, das dArtagnan auszeichnet – sowohl auf der Bühne als auch im Proberaum sowie im Studio. Die Franken haben eine perfekte Balance zwischen elektrischen Instrumenten und der Akustik erreicht, denn zum Beispiel Bouzouki, eine teuflische Geige, Tin Whistle und die Königin der Sackpfeifen, die Uilleann Pipes, kommen punktgenau zum Einsatz.

Songs wie Ruf Der Freiheit, Musqueteros oder das titelgebende Herzblut erschaffen aus keltisch inspiriertem Folk und Bombast-Rock einen Kinofilm für die Ohren!

Besonders live erwachen die eingängigen und verspielten Songs zu einem Spektakel mit enormem Mitmach- und Suchtpotenzial.

Mit der Herzblut Tour Edition gibt es auch ein atmosphärisches neues Livevideo:

2025 sind dArtagnan auf ihrer bisher größten Konzertreise und ab dem 10.09. geht es weiter inkl. Shows in Österreich und der Schweiz.

dArtagnan – Herzblut-Tour 2025

Special Guests: Manntra

Präsentiert von: Sonic Seducer, Radio Bob!, Hörluchs und Sony Music

10.09.25 Berlin – Astra mit Manntra und Waldkauz

11.09.25 Hamburg – Grosse Freiheit 36 mit Manntra und Waldkauz

12.09.25 Leipzig – Parkbühne

06.12.25 A- Linz – Posthof

07.12.25 A- Graz – Orpheum

10.12.25 CH- Solothurn – Kofmehl-

11.12.25 Aschaffenburg – Colos-Saal

12.12.25 Erfurt – HSD Gewerkschaftshaus

Festivalauftritte:

10.07.25 A- Leoben – Area 53 Festival

11.07.25 CZ- Zlin – Masters of Rock Festival

31.07.25 Freiburg – ZMF

01.08.25 Köln – Herzflut

02.08.25 Bückeburg – MPS

03.08.25 Landshut – LaSoMa Festival

07.08.25 ES- Villena – Leyendas del Rock Festival

15.08.25 Weil am Rhein- MPS

05.09.25 Luhmühlen – MPS

13.09.25 Gelsenkirchen – Folkfield Festival