Bloodred Hourglass: kündigen neues Album „We Should Be Buried Like This“ an

Die finnische Band Bloodred Hourglass kehrt mit ihrem siebten Studioalbum We Should Be Buried Like This zurück!

Ursprünglich aus Mikkeli, zeichnen sich BRHG seit langem durch ihre Fähigkeit aus, die Aggressivität von Thrash- und Groove-Metal mit den eindringlichen Klanglandschaften von Metalcore, alternativem Metal und melodischem Death Metal zu verbinden. Ihre Musik ist ebenso dynamisch und emotional berührend wie schwer und unterhaltsam – eine Mischung, die ihnen kritische Anerkennung, eine treue internationale Fangemeinde und einen Ruf für explosive Live-Auftritte eingebracht hat.

Auf We Should Be Buried Like This schlägt die Band ihren bisher dunkelsten und ungeschliffensten Weg ein. Das Album wird als „a work of end-time songs“ beschrieben und zielt nicht darauf ab, Trost zu spenden oder zu erklären. Es ist ein rohes, konfrontatives Werk, das sich um den langsamen Verfall von Hoffnung, das Verblassen von Liebe, die Wiederholung generationsübergreifender Fehler und eine Welt dreht, die von Selbstbesessenheit, Entfremdung und Gleichgültigkeit geprägt ist.

„There’s no pleading, no sugarcoating. We’re not here to prove anything. This is an album born from an urgent drive to rip things open and say them as they are.“ – Bloodred Hourglass

Das Album wird am 3. Oktober 2025 über Out Of Line Music veröffentlicht und ist als Doppel-CD erhältlich, die eine exklusive Bonus-CD mit Live-Tracks Live With St. Michel Strings enthält, sowie als limitierte Splatter-Vinyl-Edition.

We Should Be Buried Like This – Tracklist:

1. The Crown Is Permanent

2. We Should Be Buried Like This

3. Royally Done

4. Chasing Shadows

5. Dance Of The Dandelions

6. God Has Favourites

7. Mirage

8. Frail

9. Shun The Limelight

10. Vividus

Bonustracks: Live With St. Michel Strings

1. Waves Of Black

2. Times We Had

3. Valkyrie

4. Leaves

5. My Prime Of Kneel

6. Until We Meet Again

7. The End We Start From

8. Fragile

Die neue Veröffentlichung von BRHG mit dem Titel We Should Be Buried Like This stellt das bislang aggressivste und direkteste Album der Band dar. Trotz der rauen Klänge verliert es nie den Blick für die unverkennbare melodische Kraft, die ihren Sound prägt. Mit durchdringenden Riffs, explosiver Energie und einer tiefen emotionalen Bandbreite pulsiert das Album von Anfang bis Ende mit Intensität. Gastauftritte und frische klangliche Elemente sind geschickt eingearbeitet, während die Band dennoch fest in ihrem charakteristischen Stil verwurzelt bleibt, den sie über Jahre hinweg perfektioniert haben.

Bloodred Hourglass – Upcoming Shows 2025

19.07.2025 FI Laukaa, John Smith Rock Festival

25.07.2025 FI Vaasa, Kaaos Festival

01.08.2025 FI Pori, Porispere

02.08.2025 FI Tampere, Saarihelvetti

09.08.2025 FI Imatra, Patruunafest

16.08.2025 FI Mikkeli, Dinosaurock

23.08.2025 FI Joensuu, Unholy Summerfest

We Should Be Buried Like This – Album Release Europatour

Support: Luna Kills

09.10.2025 DE Berlin, Cassiopeia

10.10.2025 CZ Zlin, Masters Of Rock Café

11.10.2025 HU Budapest, Analog Music Hall

13.10.2025 AT Vienna, Chelsea

14.10.2025 DE Leipzig, Hellraiser

15.10.2025 DE Hamburg, Bahnhof Pauli

16.10.2025 DK Esbjerg, Tobakken

18.10.2025 DE Frankfurt, Nachtleben

19.10.2025 DE Cologne, Helios 37

20.10.2025 FR Paris, Backstage by the Mill

22.10.2025 DE Dortmund, FZW

23.10.2025 NL Leiden, Nobel

24.10.2025 DE Lindau, Club Vaudeville

25.10.2025 CH Winterthur, Gaswerk

26.10.2025 DE Munich, Backstage

27.10.2025 DE Stuttgart, Im Wizemann

We Should Be Buried Like This – Album Release Finnlandtour

31.10.2025 FI Jyväskylä, Lutakko

01.11.2025 FI Lahti, Finlandia-klubi

06.11.2025 FI Helsinki, Tavastia

07.11.2025 FI Oulu, Tullisali

08.11.2025 FI Kuopio, Sawohouse

13.11.2025 FI Tampere, Tavara-asema

14.11.2025 FI Rauma, Brummi

15.11.2025 FI Seinäjoki, Rytmikorjaamo

21.11.2025 FI Kouvola, House of Rock

22.11.2025 FI Turku, Logomo Teatro

