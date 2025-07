Rockharz 2026: in Rekordzeit ausverkauft

Das Rockharz 2025 ist Geschichte. Während das Festivalgelände nun langsam wieder in einen Flugplatz zurückverwandelt wird, steigt schon die Vorfreude auf 2026. Bereits drei Tage nach dem offiziellen Vorverkaufsstart sind sämtliche Tickets für die Ausgabe 2026 restlos ausverkauft – ein neuer Rekord für das Rockharz! Die riesige Nachfrage übertrifft erneut alle Erwartungen und unterstreicht den festen Platz des Festivals in der europäischen Metal-Szene. Tausende Fans haben erneut gezeigt, was die Rockharz-Community so besonders macht: Zusammenhalt, Leidenschaft und eine unbändige Vorfreude auf vier Tage Metal am Fuße des Harzes.

Doch auch der Rückblick auf die 2025er-Festivaltage erfüllt den Veranstalter mit Dankbarkeit und Freude:

25.000 Fans feierten bei bestem Wetter zu Heaven Shall Burn, King Diamond, Powerwolf, Saxon, In Extremo und vielen weiteren ein friedliches, spannendes, in seiner Atmosphäre einmaliges Festival, auf dem in diesem Jahr unter anderem auch acht standesamtliche Hochzeiten abgehalten wurden.

Das neue Anreise- und Verkehrskonzept erwies sich als großer Erfolg, wobei die durchschnittliche Wartezeit laut Gästefeedback im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert wurde. Vor Ort erfolgte die Einweisung an den Campingflächen mit Unterstützung eines Drohnen-Live-Streams für alle Ordnungskräfte. Stärken konnten sich die Gäste an ca. 45 Essens- und Getränkeständen sowie mithilfe von über 85 Zapfstellen zur Frischwasserentnahme gegen die Hitze wappnen; hinter den Kulissen sorgten 600-700 Helfer für ein reibungsloses und sicheres Festivalerlebnis.

Auch beim Herzensthema Inklusion konnte in diesem Jahr ein weiterer Meilenstein verzeichnet werden, der in der deutschen Festivallandschaft einmalig ist: Nicht nur stieg die Zahl der Gäste im Inklusionscamp von 200 im Vorjahr auf 320 in diesem Jahr an – was das Rockharz in seinem außerordentlichen Einsatz in diesem Bereich einmal mehr bestätigt – auch die “Rockharz Kompass”-App wurde erfolgreich eingeführt. Sie leitet durch Turn-by-Turn-Navigation z.B. vom eigenen Zelt zu Ständen oder POIs auf dem Gelände, bietet Infos wie die Running Order oder Preise nahezu aller Gastrostände. Ursprünglich als App für Menschen mit Sehbehinderung gedacht, stellte sie sich als echter Mehrwert für alle Festivalbesucher heraus.

Noch auf dem Gelände wurden die ersten Highlights des Rockharz 2026 (1. bis 4. Juli 2026) bekannt gegeben – und die können sich wie immer sehen lassen: Helloween, Alice Cooper, Emperor, Knorkator, Subway To Sally, Agnostic Front, Kataklysm, Biohazard, Annisokay, Dominum, Betontod, Finntroll, Soulbound, Ex Deo, Gothminister, Motorjesus, Stahlmann, Haggefugg, Die Habenichtse und Final Cry werden unter anderem dabei sein.