Mammoth: kündigen neues Album „The End“ an und veröffentlichen neuen Song „The Spell“

Der GRAMMY® Award-nominierte Songwriter, Sänger, Multi-Instrumentalist und Produzent Wolfgang Van Halen kündigt das dritte Album seiner Band Mammoth an: The End wird am 24. Oktober 2025 via BMG erscheinen. Die zehn Tracks zeigen deutlich, wie sich Wolf und sein Songwriting seit dem Start seiner Solokarriere im Jahr 2020 weiterentwickelt haben. Die Aufnahmen fanden im legendären 5150 Studio statt, gemeinsam mit dem befreundeten Produzenten Michael „Elvis“ Baskette.

The End ist ab sofort in verschiedenen Varianten vorbestellbar, inklusive limitierter Farbvinyl-Editions und signierten Exemplaren.

Zur Feier des Tages enthüllen Mammoth außerdem den zweiten Song des Albums, The Spell. Im zugehörigen, von Gordy De St. Jeor gedrehten Musikvideo führt Wolfgang Van Halen einen mittlerweile liebgewonnenen Running Gag fort, der sich durch die bisherige Mammoth-Videogeschichte zieht… Seht selbst:

The Spell folgt auf den bereits im Mai vorab veröffentlichten Titeltrack The End, für den Make-up-Experte Greg Nicotero und Regisseur Robert Rodriguez ein eindrückliches, von Rodriguez‘ Kultfilm From Dusk Till Dawn inspiriertes Musikvideo gedreht hat.

The End steht aktuell auf Platz 5 der US-amerikanischen Active Rock Charts.

Wie schon bei den vorangegangenen Alben Mammoth WVH und II, komponierte Wolfgang Van Halen nicht nur wieder sämtliche Songs für The End, sondern spielte zudem alle Instrumente selbst ein und übernahm den Gesang. Dabei forderte er sich immer wieder neu heraus. Vom hypnotischen Opener One Of A Kind bis hin zum ansteckenden Abschluss All In Good Time demonstriert Wolfgang seine Fähigkeiten als Songwriter und Musiker. Stücke wie Same Old Song, Happy und Selfish passen perfekt neben bekannte Nummern, die Fans im Mammoth-Repertoire bereits lieben gelernt haben.

The End Tracklist:

1. One Of A Kind

2. The End

3. Same Old Song

4. The Spell

5. I Really Wanna

6. Happy

7. Better Off

8. Something New

9. Selfish

10. All In Good Time

Mammoth haben sich längst als unermüdliche Road-Warriors etabliert. Nachdem sie zuletzt zwei Jahre lang Metallica auf ihrer M72 World Tour begleitet haben, schließen sie sich im Sommer 2025 Creed auf deren Return Of The Summer Of ’99 Tour an, bevor sie am 31. Oktober ihre eigene The End-Headline-Tournee beginnen – mit dem prominenten Support-Act Myles Kennedy. Live wird Wolfgang Van Halen von Jon Jourdan (Gitarre), Frank Sidoris (Gitarre), Ronnie Ficarro (Bass) und Garrett Whitlock (Drums) unterstützt.