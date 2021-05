Mammoth WVH: Wolfgang Van Halen veröffentlicht sechsten Track & Lyric Video zu “Mammoth” des kommenden selbst betitelten Albums

In weniger als 4 Wochen wird Mammoth WVHs selbst betiteltes Debüt weltweit veröffentlicht. Gestern erschien der sechste Song aus dem Album. Der Song Mammoth ist ab sofort überall digital erhältlich. Alle Fans, die das Album digital vorbestellen, erhalten Sofort-Downloads des Songs zusammen mit den bereits veröffentlichten Titeln Distance, You’re To Blame, Don’t Back Down, Think It Over und Feel. Wolfgang Van Halen beschreibt Mammoth als den Song, der die allgemeine Stimmung des Debütalbums am besten beschreibt. Der Titel ist ein treibender Rock-Track mit inspirierenden Texten, die Wolfgang singt: “Hey you. Anything is possible. You’re not the only one. Yeah. Let ‘em think you’re unremarkable and prove them wrong.” Ein passend dazu veröffentlichtes Lyric-Video in klassischem Schwarz-Weiß-Look, das fernsehende Menschen zeigt, während der Songtext auf dem Bildschirm erscheint, ist hier zu sehen:

Das lang erwartete Debütalbum von Mammoth WVH wird ab 11. Juni weltweit über EX1 Records / Explorer1 Music Group erhältlich sein. Der Pre-Order für Mammoth WVH ist bereits in verschiedenen Editionen, einschließlich der erst kürzlich angekündigten orangen Vinylfarbe, über den Online-Shop der Band verfügbar: https://found.ee/MammothWVH.

Kurz nachdem Distance bei Active Rock Radio die Nummer 1 erreicht hat, ist Mammoth WVHs neueste Single Don’t Back Down derzeit bei Active Rock Radio in den USA unter den Top 15. Das Video zu Don’t Back Down erreichte in der Woche der Veröffentlichung über eine Million Aufrufe und die Zahl wächst weiter. Das Video zeigt Wolfgang Van Halen bei der Performance des Songs mit allen Instrumenten – etwas, das er auf dem gesamten Debütalbum absolviert hat. Es zeigt auch seine unbeschwerte Seite, die Fans, die ihm in den sozialen Medien folgen, bereits erlebt haben. Das Video zu Don’t Back Down gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=yMDoj8VVzh8

Wolfgang Van Halen schrieb alle Songs und spielte alle Instrumente und Vocals für das Debütalbum ein und macht sich daran, seine eigene musikalische Identität zu etablieren. Von dem rockigen Eröffnungsriff auf dem Album-Opener Mr. Ed zum treibenden Bass und Schlagzeug des Albumfinales Stone zeigt Mammoth WVH die verschiedenen musikalischen Einflüsse, die Wolfgang inspiriert haben. Songs wie Resolve, The Big Picture und Think It Over unterscheiden sich zwar klanglich voneinander, sind aber dennoch einzigartig für Mammoth WVH. Mammoth WVH haben neulich mit der ersten Single Distance ihr TV Debüt als elektrisierende Performance auf Jimmy Kimmel Live! gegeben, gefolgt von einem exklusiven akustischen Arrangement bei NBC News TODAY. Ausgewählte Tourauftritte in Texas, Minnesota, Kentucky und Kalifornien sind derzeit von bim Verkauf. Weitere werden in Kürze bekannt gegeben.

