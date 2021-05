Mr. Hurley Und Die Pulveraffen: Simon Erichsen mit neuer Solo-Single am Start

Gerade im März 2021 haben die frühneuzeitlichen Piraten-Folk-Rocker Mr. Hurley & Die Pulveraffen ihr aktuelles Album Seemannsgrab veröffentlicht, welches der Band aus dem karibischen Osnabrück die bisher höchste Chartplatzierung auf dem dritten Rang bescherte. Dennoch scheint auch die Piratenbrut während der Corona-Pandemie ordentlich gebeutelt worden zu sein und die letzten Raubzüge der Freibeuter scheinen auch nicht besonders gut gelaufen zu sein. So blieb offenbar nicht viel Zeit, im Schlupfwinkel auszuruhen und den Erfolg mit ordentlich Rum runterzuspülen. Da ans Entern nicht zu denken und an die Golddublonen der ärgsten Feinde nicht heranzukommen ist, bleibt selbst Piraten nichts anderes übrig, als sich neu zu orientieren und so sollen nun eure Golddublonen her.

Bereits gestern meldete sich Simon Erichsen aka Mr. Hurley, der auch als Fummelfips Knasterbart bei der mittelalterlichen Folk Rock Band Knasterbart aktiv ist, sich mit seiner neuen Video-Solo-Single zurück und behauptet frech Kroketten Sind Besser Als Pommes. Das Ganze wurde mit einem einfach gestrickten, aber durchaus witzigen Video unterlegt, welches im Flammkuchen (?) Restaurant Le Feu in Osnabrück von Felina Schmeckenbecher festgehalten wurde.

Kroketten oder Pommes, das ist hier Frage. Meint der Einäugige das wirklich ernst? Ich meine, wie kann eine frittierte, gefettete und gewürzte Kartoffelbreimasse besser sein als unsere frittierten goldenen Sonnenstrahlen? Mecker von der Fritten-Mafia vorprogrammiert! Nun ja, letztendlich ist alles eine Geschmackssache und die Niedersachsen haben sich selbst schließlich noch nie besonders ernst genommen.

Fakt ist dagegen, Kroketten bzw. Croquettes gehören bereits seit über 300 Jahren zur gehobenen französischen Küche, die zunächst aus Fisch, Fleisch und Reis bestanden und seit dem 19. Jahrhundert auf Kartoffelbasis zubereitet werden. Die goldbraunen Kartoffelstäbchen kamen dagegen erst viel später in den 1950er-Jahren in Belgien und den Niederlanden auf den Tisch, in Deutschland sogar erst in den 1960er-Jahren.

Können die letzten Raubzüge wirklich so schlecht gelaufen sein, sodass sich Mr. Hurley vom rumgetränkten Piratenrock abwendet und aus der Erkenntnis Kroketten Sind Besser Als Pommes einen Song zusammenschustert? Wie auch immer, gute Laune und Hunger macht er allemal …, also ran ans Kartoffelschälen.

Hier könnt ihr Simon Erichsen mit euren Golddublonen unterstützen.