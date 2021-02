Mammoth WVH: Wolfgang Van Halens selbst betiteltes Debütalbum erscheint am 11.06. via EX1 Records

Das lang erwartete Debütalbum von Wolfgang Van Halen und dessen Band Mammoth WVH hat jetzt ein geplantes Veröffentlichungsdatum. Das selbst betitelte Album wird am 11. Juni weltweit über EX1 Records / Explorer1 Music Group erhältlich sein. Der Pre-Order für Mammoth WVH ist ab sofort in verschiedenen Konfigurationen, einschließlich exklusiven Vinylfarben, sowie limitierten signierten Kopien über den Online-Shop der Band verfügbar: https://found.ee/MammothWVH. Alle Fans, die das Album digital vorbestellen, erhalten Sofort-Downloads der chartgekrönten Single Distance und den bei Howard Stern uraufgeführten Titel You’re To Blame. Beide Tracks sind digital bei allen weltweiten Streamingplattformen verfügbar.

Wolfgang Van Halen schrieb alle Songs und spielte alle Instrumente und Vocals für das Debütalbum ein und macht sich daran, seine eigene musikalische Identität zu etablieren. Von dem rockigen Eröffnungsriff auf dem Albumopener Mr. Ed zum treibenden Bass und Schlagzeug bei Stone, zeigt Mammoth WVH die verschiedenen musikalischen Einflüsse, die Wolfgang inspiriert haben. Songs wie Resolve, The Big Picture und Think It Over unterscheiden sich zwar klanglich voneinander, sind aber dennoch einzigartig für Mammoth WVH. Die aktuelle Single Distance, der Song, der als Hommage an seinen Vater und Gitarrenikone Eddie Van Halen geschrieben wurde, ist eine weitere Seite von Mammoth WVH und ist derzeit auf #3 bei Active Rock Radio. Das emotionale Video wurde fast 4 Millionen Mal auf YouTube angesehen. Hier gibt es das Video zu sehen:

Der Song war ursprünglich nicht für das Debütalbum gedacht, wurde aber aufgrund der überwältigenden Resonanz als Bonustrack hinzugefügt. Alle Einnahmen aus Distance werden an Mr. Hollands Opus gespendet.

Die Tracklist auf Mammoth WVH ist:

1. Mr. Ed

2. Horribly Right

3. Epiphany

4. Don’t Back Down

5. Resolve

6. You’ll Be The One

7. Mammoth

8. Circles

9. The Big Picture

10. Think It Over

11. You’re To Blame

12. Feel

13. Stone

14. Distance (Bonustrack)

Zeitgleich mit der Ankündigung des Albums werden Mammoth WVH ihr TV-Debüt heute bei Jimmy Kimmel Live! geben, gefolgt von einem Auftritt bei NBC News‘ TODAY am 19. Februar. Die Band besteht aus Wolfgang Van Halen (Gitarren / Gesang), Ronnie Ficarro (Bass / Gesang), Jon Jourdan (Gitarren / Gesang), Frank Sidoris (Gitarren) und Garret Whitlock (Schlagzeug). Gemeinsam werden sie heute den Song Distance bei Jimmy Kimmel Live! performen, gefolgt von einem exklusiven akustischen Arrangement des Songs bei NBC News‘ TODAY um 8:00AM EST / 2:00PM CET am 19. Februar.

Mammoth WVH haben sich auch mit Twitter zusammengetan, um an die Veröffentlichung des Debütalbums zu erinnern. Die Social-Media-Plattform hat aus dem Logo der Band ein Hashtag-Emoji erstellt. Jeder, der mit den folgenden Hashtags twittert – #MammothWVH #WolfgangVanHalen #WolfVanHalen #WVH – sieht das ovale Logo der Band neben dem Tag. Diese Integration soll bis Ende März laufen.

Über Mammoth WVH:

Erste Eindrücke bleiben ein Leben lang. Wolfgang Van Halen hat sich sein ganzes Leben darauf vorbereitet, einen ersten Eindruck mit seiner Soloband Mammoth WVH zu hinterlassen. Der Songwriter, Sänger und Multiinstrumentalist arbeitete unermüdlich an dem Material, das nun in Form seines Soloalbums vorliegt und dessen Release für 2021 via EX1 Records als Partnerschaft mit Explorer1 Music Group veröffentlicht wird. Wolfgang performt jedes Instrument selbst und singt ebenfalls jede Note; mit seiner Musik präsentiert er einen sehr persönlichen wie auch kraftvollen Blickwinkel, während er zwischen einprägsamen Hooks und versierter Technik balanciert. Nachdem er sein Talent bereits neben Größen wie Tremonti, Clint Lowery und natürlich Van Halen demonstrieren konnte, tritt Wolfgang nun zum allerersten Mal mit seinem eigenen Signature-Sound und seiner eigenen Band Mammoth WVH ins Rampenlicht.

Mammoth WVH online:

