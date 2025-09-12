Mammoth: veröffentlichen neue Single „I Really Wanna“

Der GRAMMY® Award-nominierte Songwriter, Sänger, Multi-Instrumentalist und Produzent Wolfgang Van Halen meldet sich mit der dritten Single seines kommenden Albums The End zurück. I Really Wanna entpuppt sich als funky Rocker, der Multiinstrumentalität gut in Szene setzt. Das zugehörige Musikvideo entstand im ikonischen 5150 Studio, wo der Song auch aufgenommen wurde:

The End wird am 24.10.2025 via BMG erscheinen. Die zehn Tracks zeigen deutlich, wie sich Wolf und sein Songwriting seit dem Start seiner Solokarriere im Jahr 2020 weiterentwickelt haben. Die Aufnahmen fanden im 5150 Studio gemeinsam mit dem befreundeten Produzenten Michael „Elvis“ Baskette statt. Wie schon bei den vorangegangenen Alben Mammoth WVH und II, komponierte Wolfgang Van Halen nicht nur wieder sämtliche Songs für The End, sondern spielte zudem alle Instrumente selbst ein und übernahm den Gesang. Dabei forderte er sich immer wieder neu heraus. Vom hypnotischen Opener One Of A Kind bis hin zum ansteckenden Abschluss All In Good Time demonstriert Wolfgang seine Fähigkeiten als Songwriter und Musiker. Stücke wie Same Old Song, Happy und Selfish passen perfekt neben bekannte Nummern, die Fans im Mammoth Repertoire bereits lieben gelernt haben.

Die erste Albumsingle The End erschien bereits im Mai. Makeup-Experte Greg Nicotero und Regisseur Robert Rodriguez hatten dazu ein eindrückliches, von Rodriguez‚ Kultfilm From Dusk Till Dawn inspiriertes Musikvideo gedreht.

Das Video enthält Cameos von Danny Trejo, Myles Kennedy, Slash und Wolfgangs Mutter Valerie Bertinelli und steht inzwischen bei über 5 Millionen Views. Mit der zweiten Single The Spell führte Wolfgang van Halen einen mittlerweile liebgewonnen Running Gag weiter – seht selbst.

The End Tracklist:

One Of A Kind The End Same Old Song The Spell I Really Wanna Happy Better Off Something New Selfish All In Good Time

Mammoth haben sich längst als unermüdliche Road Warriors etabliert. Nachdem sie zuletzt zwei Jahre lang Metallica auf ihrer M72 World Tour begleitet haben, schließen sie sich im Sommer 2025 Creed auf deren Return of the Summer of ’99 Tour an, bevor sie am 31.10 ihre eigene The End -Headline-Tournee beginnen mit dem prominenten Support-Act Myles Kennedy. Live wird Wolfgang Van Halen von Jon Jourdan (Gitarre), Frank Sidoris (Gitarre), Ronnie Ficarro (Bass) und Garrett Whitlock (Drums) unterstützt.