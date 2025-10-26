Wolfgang Van Halens Mammoth: feiern Albumrelease von „The End“ mit neuem Musikvideo zu „Same Old Song“

Zur Feier der weltweiten Veröffentlichung seines dritten Albums The End ist der für den GRAMMY® Award nominierte Songwriter, Sänger und Multi-Instrumentalist Wolfgang Van Halen mit einem weiteren Musikvideo für das Mammoth-Universum zurück. Same Old Song knüpft dort an, wo das Video zu The End endet, und bringt das von Wolfgang geschaffene Universum wieder zur Normalität zurück. Im Musikvideo zu The End – unter der Regie von Robert Rodriguez – wurden Wolfgangs Bandkollegen von einer Horde Zombies, Vampiren und Werwölfen angegriffen. Same Old Song beginnt damit, dass Wolfgang aus einem Traum erwacht und feststellt, dass alles wieder normal ist, während die Band den neuen Song probt. Unter der Regie von JT Ibanez zeigt das Video Mammoth in ihrem charakteristischen Live-Performance-Stil, für den sie bekannt geworden sind.

The End ist ab sofort überall dort erhältlich, wo Musik über das Label BMG konsumiert wird. Das 10-Track-Album – produziert von seinem Freund und Kollegen Michael „Elvis“ Baskette – hat eine Spielzeit von 39 Minuten und zeigt die Entwicklung von Wolf und seinem Songwriting seit Beginn seiner Solokarriere im Jahr 2020. Wolfgang Van Halen setzt die Tradition fort, alle Songs selbst zu schreiben und alle Instrumente und den Gesang selbst zu übernehmen, und hat sich zum Ziel gesetzt, sich selbst über das hinaus zu fordern, was er auf seinem Debütalbum und seinem zweiten Album Mammoth II geleistet hat. Vom hypnotischen Opener One Of A Kind bis zum mitreißenden Schlussstück All In Good Time demonstriert Wolfgang sein Können als Musiker und Songwriter. Songs wie Happy, Something New und Selfish passen perfekt zu den älteren Songs, die die Fans bereits von Mammoth lieben gelernt haben. Mammoth veröffentlichte im Mai ihre erste Single The End, die sofort auf Platz 1 der Charts landete. Zu dieser Single gab es ein bahnbrechendes Musikvideo – ein Remake des Klassikers From Dusk ‘Til Dawn – unter der Regie von Robert Rodriguez und Greg Nicotero. Das Video wurde über 5 Millionen Mal angesehen und enthält Gastauftritte von Danny Trejo, Slash, Myles Kennedy und natürlich seiner Mutter Valerie Bertinelli.

