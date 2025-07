Hell Over Hammaburg 2026: haben Helheim (N) mit spezieller „Jormundgand“-Show bestätigt

Das 12. Hell Over Hammaburg findet am 6. & 7. März 2026 erneut in der Hamburger Markthalle statt. Nun wurde eine weitere Bad bestätigt.

Helheim (N)

Vor 30 Jahren veröffentlichte der damalige Black/Pagan-Metal-Geheimtipp Helheim sein sensationelles Debütalbum Jormundgand, zwei Jahre später folgte das nicht weniger explosive Werk Av Norrøn Ætt. Beide Scheiben, produziert vom legendären Pytten im berühmten Grieghallen Studio, genießen völlig zu Recht absoluten Kultstatus. Vor 25 Jahren organisierte die heutige Hell-Over-Hammaburg-Crew das erste Hamburger Konzert der Band aus dem norwegischen Bergen, und zwar im damaligen Headbangers Ballroom, am Hamburger Fischmarkt. Bei so viel Historie war es schlichtweg vorbestimmt, dass sich die Wege irgendwann mal wieder kreuzen werden: Helheim präsentieren euch eine spezielle Jormundgand-Show! Eine epische Black-Metal-Geschichtsstunde der besonderen Art!

Alle bisherigen Bands auf einem Blick:

Atlantean Kodex (D), Forteresse (CAN), Helheim (N), Christian Mistress (USA), Slingblade (S), Argus (USA), Hysterese (D), This Gift Is A Curse (S), Sun Worship (D), (Dolch) (D), Templar (S), Mega Colossus (USA), Night (S), Vollmondprozession (CH), Palantyr (F), Wrahha (D)

Eine weitere Band folgt in Kürze!

Hier gibt’s Tickets:

Van Records, Eventim, High Roller Records, Cudgel, Dying Victims sowie in den Hamburger Shops Plattenkiste und Remedy Records.