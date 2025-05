Hell Over Hammaburg 2026: „Warm Up Night“ am 05.03.2026

Für die Warm Up Night vom kommenden Hell Over Hammaburg 2026 sind aktuell drei Bands bestätigt. Der Termin wurde auf den 05. März 2026 festgelegt. Die Party findet in der Hamburger Location Bambi Galore, dem heutigen Kultur Palast (neuer Name) statt.

Hell Over Hammaburg 2026 – Warm Up Night

Donnerstag, 5. März 2026

D-Hamburg – Bambi Galore

Bestätigte Bands:

Morax (NO)

(NO) Mean Mistreater (USA)

(USA) Animalize (F)

Jung, frisch, leidenschaftlich und mit allen Facetten des Heavy Metal: Das ist der energiegeladene Mix der Hell Over Hammaburg Warm Up Night 2026!

Drei exzellente Bands, die sowohl auf dem Album als auch auf der Bühne für brillante Qualität sorgen!

Einlass: 19 Uhr

Battle: 20 Uhr

Vorverkaufspreis: 30 Euro

Tickets hier: https://kulturpalast-hamburg.leoticket.de/fs/09045f95-f310-4189-bf93-003261ee196d