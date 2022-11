Tallah: neues Album „The Generation Of Danger“ ist erschienen

The Generation Of Danger bietet den Fans mehr als nur ein Album mit wegweisendem Nu-Core-Metal. Auch wenn es sicherlich für Justin Bonitz‚ herausragende Fähigkeit gelobt wird, zahlreiche Charaktere und Emotionen in seiner einzigartigen stimmlichen Verwandlung zu verkörpern und die immer wieder aufblühende Genialität von Tallahs erfinderischen Musikern zu verschmelzen, wird The Generation Of Danger diejenigen belohnen, die sich tiefer mit dem Album und seinem zusätzlichen Inhalt beschäftigen. Das Album wurde erneut mit Produzent Josh Schroeder im Random Awesome Studio aufgenommen und baut die faszinierend finstere Nu-Core-Metal-Bestie, die Tallah geschaffen und losgelassen haben, weiter aus.

The Generation Of Danger ist hier erhältlich: https://webstore.earache.com/A-Z/t/tallah

https://www.facebook.com/TallahPA