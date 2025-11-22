Death Dealer: kündigen neues Album „Reign Of Steel“ an und veröffentlichen energiegeladene Single/Video „Blast The Highway“

Die Heavy-Metal-Titanen Death Dealer bereiten sich auf ein neues Kapitel in ihrer stahlgeschmiedeten Karriere vor und kündigen ihr kommendes Full-Length Album Reign Of Steel an, das am 23. Januar 2026 über Massacre Records veröffentlicht wird. Das Album, das mit beeindruckenden Vocals, präzisen Riffs und einem erneuerten Gefühl von Kraft aufwartet, zeigt die Band in ihrer fokussiertesten und explosivsten Form.

Nach fünf Jahren intensiven Schreibens, Aufnehmens und unermüdlicher Verfeinerung markiert Reign Of Steel das ambitionierteste, kraftvollste und schärfste Kapitel der Band bis dato. Mit der All-Star Besetzung von Sean Peck (Cage, The Three Tremors, Denner Shermann), Ross “The Boss” Friedman (Manowar, Dictators, Ross The Boss Band) und Stu Marshall (Dungeon, Empires Of Eden, Night Legion), ergänzt durch die drückende Rhythmus-Sektion von Mike LePond (Symphony X) und Steve Bolognese (Into Eternity, Ross The Boss Band), liefert das Album zehn Tracks kompromissloser Heavy Metal Wut.

Um den Beginn dieser neuen Ära zu markieren, veröffentlichen Death Dealer ihre brandneue Single und das Video Blast The Highway – eine kraftvolle Hymne, die die charakteristische Intensität der Band mit einem adrenalingeladenen, filmischen Gefühl von Größe verbindet. Flammende Gitarren, unaufhaltsame Hooks und ein herausfordernder Geist machen den Track zu einem herausragenden Moment auf Reign Of Steel. Seht euch das Video zu Blast The Highway hier an:

Blast The Highway hier streamen: https://save-it.cc/massacre/blast-the-highway

Die Band kommentiert: “Reign Of Steel represents the pinnacle of Death Dealer. The album is deep, intense, and the result of thousands of hours making sure every song is the very best it can be.”

Ross The Boss fügt hinzu: “Reign Of Steel is a crushing piece of metal delivered by a killer band.”

Sean Peck erläutert: “We wrote this album while locked down in a dystopian reality. It gave us the focus to create what may be our finest achievement yet.”

Stu Marshall sagt abschließend: “We spent countless hours crafting this album. It may even contain the longest continuous high scream ever recorded…”

Aus produktionstechnischer Sicht wird Reign Of Steel unter der Co-Produktion von Stuart Marshall und Sean Peck zum Leben erweckt, deren gemeinsame Vision die aggressive Präzision und melodische Pracht des Albums prägte. Der klangliche Angriff wird weiter geschärft von Chris Themelco, der das Mixing und Mastering in den Monolith Studios übernahm und der Platte ihren massiven, kraftvollen Sound verleiht. Visuell wird das Album durch das auffällige Artwork von Dusan Markovic definiert, ergänzt durch zusätzliche Designbeiträge von Aley Yarborough, die eine Ästhetik vervollständigen, die so kraftvoll ist wie die Musik selbst.

Reign Of Steel – Trackliste:

Assemble Devil’s Triangle Riding On The Wings Bloodbath Raging Wild And Free Blast The Highway Compelled Dragon Of Algorath Sleeping Prophet Reign Of The Night

Reign Of Steel wird als CD Digipak und limitierte Vinyl LP erhältlich sein.

Death Dealer sind:

Sean Peck – Gesang

Ross „The Boss“ Friedman – Gitarre

Stu Marshall – Gitarre

Mike LePond – Bass

Steve Bolognese – Schlagzeug

