Disbelief am 12.11.2021 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Headliner: Disbelief

Vorbands: Journey Of D.C, Systematic Eradication

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 12.11.2021

Kosten: 23 € VVK

Genre: Death Metal, Death ’n‘ Roll

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Headbanger-Music, Mergener Hof Trier, Disbelief

Link: https://www.facebook.com/events/346599587083249/?active_tab=about

So langsam laufen in den Städten die Indoor Metal Events wieder an. So auch in Trier und das gleich mit einem richtigen Knaller. Headbanger-Music und Mergener Hof in Trier präsentieren euch am 12.11.2021 Disbelief!

Disbelief ist die deutsche Death Metal Institution aus Hessen. Mit über 30 Jahren auf dem Buckel und zehn Alben mittlerweile auf der Habenseite wollen sie natürlich ihr letztes Album, welches im März 2020 zu Beginn der Coronakrise veröffentlicht wurde, unter die Leute bringen. The Ground Collapses – besser könnte der Titel angesichts der letzten anderthalb Jahre nicht sein – wird am 12.11.2021 in Trier im Mergener Hof den Boden zerbrechen lassen. Disbelief werden in Trier Songs voller Wut und Brutalität in das Publikum schleudern, dies mit hochaktuellen und hochemotionalen Themen.

Supportet werden die Altvorderen Disbelief an diesem Abend von Journey Of D.C. und Systematic Eradication.

Journey Of D.C. steht für Journey Of Dark Cathedral. Die Frankfurter Old School Death Metaller waren lange Jahre unter dem Namen Dark Cathedral unterwegs, bevor sie sich 2014 in Journey Of D.C. umfirmierten. Live eine Granate, werden sie in Trier den Mergener Hof genug vorheizen, denn bei den Herren und der Dame an der Gitarre besteht genügend Erfahrung und sie wissen, wie es geht.

Systematic Eradication aus dem benachbarten Saarland, genauer aus Saarbrücken, sind ebenfalls keine Greenhorns mehr und haben bereits zwei Alben auf den Markt gebracht. Flotter Death ’n‘ Roll ist ihr Markenzeichen. Sie werden hier bestimmt flott für aufkommende Stimmung sorgen.

Metallerherz rund um Trier, oder auch weiter weg, was willst du mehr!? Am 12.11.2021 ist in Trier ein toller Death Metal Abend angesagt. Wer da nach der langen Pause nicht hin geht, dem ist nicht zu helfen!

Das Event findet übrigens unter 2G-Regeln statt (nur Genesene und Geimpfte finden mit Nachweis Einlass), das heißt: keine Masken, keine Abstände! Only pure fucking Metal!

Tickets bekommt ihr bei allen Trierern Vorverkaufsstellen, Ticket Regional oder direkt hier