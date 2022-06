Siena Root: präsentieren das offizielle Video zu „Little Burden“

Der Track ist die erste Single aus dem kommenden neuen Studioalbum Revelation (Metalville Records/ Rough Trade – VÖ 19.08.)

Little Burden ist ein erster Vorgeschmack auf das kommende Album und stellt dabei die akustische Seite der Dynamic Root Rock Experience in den Vordergrund. Der Song handelt davon, die Stadt zu verlassen und den damit einhergehenden Erfahrungen. Ein Stück, das das Gefühl der Melancholie und des Kampfes beschreibt, das man erlebt, wenn man mit den willkürlichen Problemen der Menschen konfrontiert wird. Und Lasten, wie klein und unbedeutend sie auch sein mögen, einen müde machen und manchmal sogar vergiften.

„Dynamic Root Rock Experience“ ist der Begriff, mit dem Siena Root ihre Musik beschreiben. Und genau diese Erfahrung ist es, die das neue Album Revelation der Schweden so attraktiv für den Hörer macht: eine kompromisslose Mischung aus hypnotisierenden Rhythmen, schweren Riffs, schönen Soli und emotionalem Gesang. Die Band verschmilzt östliche akustische Folk-Melodien mit hartem Rock und nordischer Wildnis.

In ihrer zwanzigjährigen Bandgeschichte haben die Schweden ständig an etwas Neuem gearbeitet, ihre Herangehensweise verändert und viel experimentiert.

Revelation ist das vielseitigste Album in der Karriere von Siena Root geworden. Die Band springt zwischen starken Melodien und schönen Harmonien, angeführt von einer fantastischen Frauenstimme. Dabei haben die Musiker wie gewohnt ausschließlich analoges Equipment verwendet. Mit ihrer unglaublichen Bandbreite an verschiedenen Stilen zeigen die elf Tracks den musikalischen Einfallsreichtum der Band. Aufgenommen von erfahrenen Musikern, die ein perfektes Gespür für den richtigen Moment haben, wenn es darum geht, handgemachten Roots-Rock zu servieren.

Revelation Tracklist:

1. Coindence And Fate

2. Professionell Procrastinator

3. No Peace

4. Fighting Gravity

5. Dusty Roads

6. Winter Solstice

7. Dalecarlia Sroll

8. Leaving The City

9. Little Burden

10. Madukhauns

11. Keeper Of The Flame

Line-Up

Sam Riffer – Bass

Love Forsberg – Percussion

Zubaida Solid – Vocals

Johan Borgström – Guitar

www.sienaroot.com

www.facebook.com/sienaroot